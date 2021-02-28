ФОТО: Отт Тянак одержал красивую победу на Ралли Арктики

Тянак доминировал на Ралли Арктики, выиграв 5 заездов из 10. Захватив лидерство после первого заезда, эстонский гонщик сохранил его за собой до конца ралли.

Второе место занял финский гонщик Калле Рованперя ("Тойота"), проигравший Тянаку 17 секунд. Замкнул тройку призеров финского этапа чемпионата мира партнер Тянака по команде бельгиец Тьерри Невилль (+19,8).

В общем зачете чемпионата мира лидерство захватил Рованперя - 39 очков, опережающий Невилля (35). Тянак набрал на Ралли Арктики 27 очков (25 за победу +2 бонусных балла) и занимает 5-е место.

Третий этап чемпионата мира по авторалли запланирован на конец апреля в Хорватии.