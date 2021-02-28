Мусора нет, а счет есть: почему дачник должен платить за услугу, которой не пользуется?

"Да, я должен платить за вывоз мусора, но не за то, что они правила такие установили, вот в чем дело. Это неправильно. У меня такое предложение. Если я накопил мусора 10–20 литров, как они пишут, я им звоню, и они мне говорят, когда приедет машина. Тогда я согласен платить.

А так, получается, в прошлые годы они по полтора евро брали в месяц. А сейчас уже 2,41 евро за вывоз одного мешка. А если я там не живу? Мы приезжаем летом только отдохнуть, покопаться немного в грядках… За что я должен платить? Тем более, что они с 2021 года сделали не три раза за лето, а шесть раз. И каждый раз они будут по 2,41 евро брать с меня неизвестно за что, потому что я не набираю столько мусора, сколько им надо увезти.

Если они хотят, чтобы я платил за их работу, я бы предложил так сделать. Вот у меня набрался мусора мешок, я позвонил им, а они сказали, когда приедут. Я вынесу мешок к воротам и потом с удовольствием оплачу их работу. А сейчас получается, что выставил я мусор или не выставил, а счет мне все равно выставляют. За что? Как будто я должен собирать отовсюду мусор, чтобы хоть что-то собрать и выставить. Но у меня нет этого мусора".

От редакции:

Если вы не живете на даче зимой, то узнайте в том местном самоуправлении, где она находится, полагается ли вам освобождение от оплаты вывоза мусора в зимнее время. Обычно заявление об этом нужно подавать в январе, тогда местное самоуправление передает информацию обслуживающей фирме, и та не вывозит мусор с участка и не выставляет счет. Задним числом такие заявления подавать нельзя, но эту информацию можно учесть на будущую зиму.