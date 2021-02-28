Эстонские предприятия прогнозируют скорое исчезновение наличных денег

”Рост безналичных способов оплаты также меняет кредитный рынок и финансовое поведение — особенно среди молодых людей. Они должны быть готовы к встрече с миром, в котором в кредит покупают гораздо больше, чем когда-либо прежде, то есть возрастает и важность образования. Финансовым учреждениям, розничным торговцам и другим участникам рынка следует объединять усилия для повышения качества образования, чтобы избежать возникновения чрезмерных долгов среди населения”, — добавляет Илва Валейка.

Хотя многие респонденты считают, что безналичное общество создает для бизнеса операционные риски, увеличивает издержки и делает предприятия более открытыми для кибер-атак, предприниматели также видят положительные аспекты: повышение эффективности процессов в связи с платежами и бухгалтерским учетом, а также увеличение потребительских расходов.

Наиболее пессимистично относятся к отказу от наличных денег предприятия в странах, где именно наличные остаются основным способом оплаты: 69% чешских компаний и 51% голландских считают, что этого никогда не произойдет. С другой стороны, наиболее оптимистично настроены предприятия Великобритании и Венгрии — в этих странах 72% компаний видят возможность отказаться от наличных в ближайшие 5 лет.

Исполнительный директор Intrum в странах Балтии Илва Валейка отмечает, что по сравнению с прошлым годом количество верящих в безналичное общество эстонских предприятий заметно увеличилось. ”Всего 20% эстонских компаний считают, что Эстония никогда не будет безналичной или что это произойдет не раньше, чем через 10 лет. Вместе с тем, всего год назад 78% эстонских предприятий довольно скептически относились к идее безналичного общества”, — комментирует Валейка.

Согласно данным отчета, в 2020 году 55% предприятий считали, что Эстония станет безналичной в течение пяти лет. Тут Эстония чуть отстает от среднего европейского показателя (57%). Впрочем, это огромное изменение по сравнению с 2019 годом, когда в такой сценарий верили только 7%. А 25% респондентов считают, что Эстония станет безналичной в ближайшие 10 лет.

Для Европейского отчета о платежах компания Intrum собрала данные о 9 980 компаниях из 29 европейских стран, охватывающих 11 секторов промышленности. Опрос был проведен в прошлом году компанией Longitude, входящей в группу Financial Times .

Тотальный контроль над деньгами

Несмотря на данные отчета и то, как видят будущее фирмы, далеко не все обычные люди готовы расстаться с бумажными деньгами в кошельке. У многих принуждение к использованию электронных каналов вызывает беспокойство и страх, другие просто видят в этом ряд неудобств.

”Когда сбой в банке, платить нельзя. Например, заправил бак за границей на заправке и не оплатить, потерял карточку и так далее — такие разные ситуации. У меня бывало, что пошел в бар в Финляндии, заказал 10 рюмок текилы, бармен вылил уже, а долбаный банк дал сбой, карта не работала, и у друга тоже, наличных с собой не было”, — жалуется Марек.

С проблемами сталкивалась и Лиана, у которой семь лет назад на счету внезапно оказалось минус 370 евро, а наличных денег не было.

”После звонка в центр обслуживания мне объяснили, что надо следить за финансами. А через 20 минут в новостях была статья, что полетела система, и нас было несколько десятков тысяч человек в Латвии. Причина — трехкратное проведение транзакций. И деньги мне возвращали в течение шести дней! — возмущается Лиана. — Жизнь не очень научила, все еще не люблю наличку, но банк поменяла сразу”.

Ольга считает, что предпринимателям невыгоден безнал, и это очевидно. ”Однако надзорные органы заставят полюбить банковские переводы, т. к. в этом случае легче отслеживать денежные потоки населения”, — аргументирует свою позицию девушка.

С ней солидарен Дмитрий: ”Такой расклад нужен только для государственных органов и еще каких-то служб для тотального контроля за населением. При расчете наличными сложно контролировать оборот денежных средств граждан и их местоположение”.