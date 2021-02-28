28.02.2021, 11:11
ФОТО И ВИДЕО | Бывший премьер-министр ночью попал в аварию в Хааберсти: он выехал на встречную полосу, второй водитель был пьян(118)
Бывший премьер-министр и депутат Европарламента Андрес Таранд сегодня ночью совершил аварию, выехав на встречную полосу.
Сегодня ночью в 1:59 в полицию сообщили, что на круговом перекрестке Хааберсти столкнулись два автомобиля. По первоначальной информации, автомобиль Dacia, которым управлял Таранд, ехал под виадуком кругового перекрестка по встречной полосе и столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем Chrysler.
У управлявшей Crysler 19-летней девушки были признаки опьянения, но управлявший Dacia Таранд был трезв.
Люди в ДТП не пострадали.
Для выяснения обстоятельств ДТП начали делопроизводство о проступке.
Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.