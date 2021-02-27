Как получить бесплатного адвоката от государства и что нужно знать при заполнении заявления?

”Так как суды считают эти дела довольно легкими, — поясняет адвокат. — С чем лично я не очень согласен”.

При этом, исходя из его опыта, могут возникнуть трудности с получением бесплатной правовой помощи по делам об алиментах.

”Услугу государственной правовой помощи имеют право просить те, кто желает подать против другого лица иск в суд или жалобу против государства или местного самоуправления, кто желает получить консультацию с прицелом на дальнейшие действия, против кого уже возбудили дело в гражданском суде, а также те, против кого ведется делопроизводство у судебного исполнителя”, — перечисляет адвокат Олег Матвеев.

”Еще одна интересная категория лиц, которым удаётся получить бесплатную правовую помощь, — это связанные с Эстонией личным или деловым образом, но при этом живущие за границей иностранные граждане, которым удалось доказать, что у них маленькая пенсия или зарплата”, — отмечает адвокат.

Также без проблем получают бесплатную правовую помощь те, у кого есть статус банкрота, или те, против кого у судебного исполнителя заведено производство с суммами, превышающими тысячи евро.

Почти всегда государственную правовую помощь по экономическим показателям получают пенсионеры, работники, получающие минималку или что-то около, а также безработные.

”Услуга государственной правовой помощи рассчитана на лиц, которые подпадают под категорию малоимущих и тех, чей доход или меньше, или по нулям в отношении взятых на себя обязательств и расходов”, — поясняет адвокат Олег Матвеев .

Бесплатный адвокат от государства может быть предоставлен в рамках услуги Riigiõigusabi, то есть государственной правовой помощи. Запомните эту формулировку, чтобы, когда вы захотите получить эту услугу, в канцелярии суда вас бы сразу поняли.

При этом многие до суда не доходят, потому что знают: отстаивать свои права в кабинетах третьей власти — долго и дорого. И не все знают, что государство в таких случаях может дать вам бесплатного адвоката. Как же его получить, выясняла ”МК-Эстония” .

Чтобы получить государственную правовую помощь, надо заполнить два бланка заявления: один — по сути проблемы, другой — рассказывающий о вашем экономическом положении, и отправить их по почте или отнести с подписью в суд.

”Обычно работники судебных канцелярий могут помочь заполнить эти два бланка, — говорит Олег Матвеев, — но вы можете обратиться и к адвокатам, которые тоже могут помочь заполнить эти бланки. В бланках надо будет прописать проблему, которую надо решить, например, подать иск против бывшего супруга по разделу имущества”.

Что нужно знать?

”В бланке нужно прописать размер вашего ежемесячного официального дохода, который отражается на ваших банковских счетах и в налоговой декларации. Суд будет сам делать

запросы в банки по вашим счетам, но вы можете быть хитрее и приложить сами первыми банковскую выписку, — говорит адвокат Олег Матвеев. — Я советую брать выписку за полгода. В бланках надо будет также указать ваши расходы, назвать ежемесячные выплаты по вашим кредитам и суммы, которые уходят на содержание ваших несовершеннолетних детей”.

Также важно, чтобы на ваших банковских счетах было не очень много денег, условно — несколько сотен евро (а остальное можно на время процедуры получения помощи снять).

”При рассмотрении дела также важно, чтобы на вас в Крепостной книге не числилось больше одного объекта недвижимости, — подчеркивает адвокат Олег Матвеев. — Если недвижимости больше, то придется объяснять, почему другие участки нельзя продать или сдавать в аренду”.

”Отдельные правила есть в отношении предоставления правовой помощи потерпевшим и другим участникам уголовного процесса, — добавляет адвокат Олег Матвеев, — но будем надеяться, что читателей газеты ”МК-Эстония” уголовные дела обойдут стороной”.

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