ФОТО: Тянак увеличил преимущество перед конкурентами

Перед двумя заключительными заездами, которые пройдут в воскресенье, Тянак опережает ближайшего преследователя финна Калле Рованперя ("Тойота") на 24 секунды. На третье место поднялся партнер Тянака по команде бельгиец Тьерри Невилль (+25,9), который очень сильно провел СУ8.

Неудача подстерегла в заключительном заезде субботнего дня Себастьена Ожье. Француз - он выиграл в январе первый этап чемпионата мира в Монте-Карло - вылетел с трассы в снежный сугроб. Случилось это за 200 метров до финиша.

Действующий чемпион мира Ожье вылетел из борьбы за высокое место - на Ралли Арктики он может претендовать только на бонусные очки.

Ралли Арктики (8/10)