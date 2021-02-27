27.02.2021, 19:30
ФОТО: Тянак увеличил преимущество перед конкурентами(1)
Во второй день Ралли Арктики эстонский гонщик Отт Тянак ("Хендай") выиграл три заезда из шести и по-прежнему удерживает лидирующую позицию.
Перед двумя заключительными заездами, которые пройдут в воскресенье, Тянак опережает ближайшего преследователя финна Калле Рованперя ("Тойота") на 24 секунды. На третье место поднялся партнер Тянака по команде бельгиец Тьерри Невилль (+25,9), который очень сильно провел СУ8.
Неудача подстерегла в заключительном заезде субботнего дня Себастьена Ожье. Француз - он выиграл в январе первый этап чемпионата мира в Монте-Карло - вылетел с трассы в снежный сугроб. Случилось это за 200 метров до финиша.
Действующий чемпион мира Ожье вылетел из борьбы за высокое место - на Ралли Арктики он может претендовать только на бонусные очки.
Ралли Арктики (8/10)