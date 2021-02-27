27.02.2021, 13:30
Прибыль Tallinna Sadam снизилась, но дивиденды выплатят(6)
Foto: Kiur Kaasik
Финансовые показатели Таллиннского порта за год сократились, однако, по словам председателя правления Валдо Калма, влияние пандемии на результаты компании оказалось менее суровым, чем ожидалось, пишет dv.ee.
Оборот Tallinna Sadam за весь 2020 год составил 107,4 миллиона евро, что на 17,8% меньше, чем годом ранее. Чистая прибыль за год составила 28,5 миллиона евро или 0,11 евро на акцию.
Компания объявила, что выплатит дивиденды, однако конкретную сумму пока не предложила.