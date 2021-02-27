27.02.2021, 11:10
Таллиннский ЗАГС приостановил прием заявлений. Во всем виноват COVID-19(17)
Foto: Eero Vabamaegi
В связи с выявлением случая COVID-19 в Таллиннском департаменте записи актов гражданского состояния прием заявлений на месте приостановлен до 2 марта.
По словам директора Таллиннского ЗАГСа Карин Каск, проводится генеральная уборка и дезинфекция помещений загса, обеспечивается безопасность клиентов.
Ввиду того, что закон не предусматривает подачу по электронной почте дигитально подписанных заявлений о вступлении в брак и расторжении брака, а также ходатайств о получении личного кода, прием соответствующих заявлений на месте временно приостановлен.
Все прочие ходатайства, подача которых возможна в формате электронной услуги, рекомендуется представлять через электронное обслуживание.
Дополнительную информацию о подаче ходатайств можно найти на сайте Таллинна.