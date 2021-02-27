Предприятия общественного питания: мы находимся на грани и ждем решения о господдержке

"Быть открытыми до шести вечера и делать бизнес в ресторанах, ориентированных на ужины, невозможно. Чтобы хоть как-то покрыть расходы ресторана, мы попробуем работать два-три дня в неделю, но это никакое не предпринимательство, это примерно то же самое, что просто закрыть ресторан" — подчеркнула исполнительный директор Fotografiska Маргит Аасмяэ.

"Наступил тот момент, когда мы находимся на грани и мы должны уже сегодня получить информацию о средствах поддержки, чтобы планировать будущее. Нам точно не будет достаточно только пособия на выплату зарплат. То, что нам помогло выжить в прошлом году — это пособие на выплату зарплат плюс помощь с покрытием эксплуатационных расходов. И если подобного пакета не будет в этот раз, то это катастрофа для всего сектора культуры", — сказала она.

Из пяти ресторанов, принадлежащих сети ресторанов Oko Restoranid OÜ, только один — OKO — может предлагать дневное меню и еду на вынос, а какие-то из ресторанов возможно придется на месяц закрыть, руководство пока не приняло решение о том, как они будут выходить из ситуации.

"Но мы должны как-то реорганизовать свою деятельность в соответствии с изменениями и придумать какие-то способы удержать наших сотрудников. Мы однозначно не хотим, чтобы они начали искать себе новую профессию, поскольку, когда все наладится, вернуть их обратно будет очень сложно", — сказал совладелец и шеф-повар сети Oko Restoranid Тынис Сигур.

О том, какую компенсацию смогут получить представители сферы общественного питания, станет известно на будущей неделе.