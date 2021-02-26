26.02.2021, 20:25
ФОТО: Отт Тянак лидирует после первого дня Ралли Арктики
На севере Финляндии стартовал второй этап чемпионата мира по авторалли. Оба заезда в первый день выиграл эстонский гонщик Отт Тянак ("Хендай").
После первого дня Ралли Арктики Тянак опережает партнера по команде ирландца Крэйга Брина на 16 секунд. Третье место занимает выступающий на "Тойоте" финский гонщик Калле Рованперя (+20,4).
Напомним, что первый этап чемпионата мира, проходивший в Монте-Карло, Тянак не смог завершить из-за аварии.
Во второй день Ралли Арктики гонщикам предстоит 6 раз выйти на старт. Первый субботний заезд начнется в 09:08.
Ралли Арктика (2/10)