ФОТО И ВИДЕО | В мустамяэский лесопарк с улиц навезли гору грязного снега

Огромным сугробом оказался засыпан молодой сосняк. При таянии снега вода может проникнуть в близлежащие подземные гаражи…

Начальник водного отдела Департамента окружающей среды Трийн Мяги сообщила Delfi, что законодательством складирование снега не регулируется, эта деятельность должна быть согласнована с общими требованиями по охране водных ресурсов.

"Это означает, что следует избегать вреда качеству почвенных вод. Работы по уборке снега и его складированию организует на своей территории местное самоуправление", — добавила она.

Ведущий специалист отдела использования природы того же департамента Марек Вилдак сказал, что в данной зоне природоохранных ограничений нет, поэтому согласия на складирование получать не требуется.

В четверг Delfi направил по поводу этой снежной горы запрос в Таллиннский коммунальный департамент.

Заместитель руководителя Таллиннского коммунального департамента Тармо Сулг объяснил, что снег складируется как можно ближе к тем местам, где он был собран, чтобы тем самым уменьшить влияние на окружающую среду.

По его словам, в Таллинне не много мест, где можно складировать снег в связи с тем, что город плотно заселен. Поэтому при выборе места для складирования снега исходят из того, чтобы сделать как можно меньше шума в условиях ночного покоя. В окрестностях Сютисте теэ ближайший жилой дом находится в 98 метрах от склада снега.

Сулг добавил, что на месте складирования снега берутся пробы почвы, а когда снег полностью растает, то территория очищается от мусора, чтобы избежать загрязнения.