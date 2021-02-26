Научный совет обнародовал свои рекомендации правительству. Предлагались более жесткие ограничения

Предложения были следующие:

1. Ограничить численность участников как общественных, так и частных собраний — в них не должно быть более шести человек (за исключением семей).

2. Отменить проведение всех мероприятий (в закрытых помещениях и под открытым небом).

3. Закрыть развлекательные и культурные учреждения (ночные клубы, казино, кинотеатры, театры, концертные площадки).

4. Закрыть торговые центры, за исключением продуктовых магазинов, аптек, банков, пунктов врачебной помощи, бензозаправок и других экстренных услуг.

5. Закрыть спортивные клубы.

6. Ограничить время работы предприятий общественного питания максимально до 18.

7. Перевести на удаленную работу всех, кого возможно.

8. Перевести после весенних каникул основное, среднее, профессиональное и высшее образование на две недели на дистанционное обучение.

9. На тот же период перевести на дистанционное обучение детское и взрослое образование по интересам, а также образование для взрослых.

10. Потребовать от всех прибывающих в страну проведения теста SARS-CoV-2 RNA, чтобы быстро выявить новые штаммы вируса.

11. Улучшить коммуникацию, касающуюся действующих ограничений, рекомендаций и их целей.

12. Усилить контроль за исполнением действующих правил, привлекая к этому и частный сектор.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.