If Kindlustus: за последние дни количество случаев ущерба по дорожному страхованию выросло на 59%

По словам руководителя группы по ущербам транспортных средств If Kindlustus Таави Крууса, 23 и 24 февраля для пешеходов были очень сложными. За это время поступило значительно больше сообщений о несчастных случаях, чем обычно.

”По сравнению с этим же периодом прошлой недели, на настоящий момент мы зарегистрировали более чем 50%-й рост несчастных случаев по дорожному страхованию. Так как часть страховых случаев еще только регистрируется клиентами, этот показатель может вырасти еще больше”, — объяснил Круус.

Регистрировать дорожно-транспортное происшествие в ремонтной мастерской или в страховой фирме в тот же самый день не обязательно, однако это непременно следует сделать при первой возможности.

”Естественно, дорожно-транспортное происшествие может изрядно напугать человека, но прежде всего важно сохранять спокойствие. Если в дорожно-транспортном происшествии кто-либо пострадал, необходимо немедленно позвонить в центр тревоги на номер 112, — напомнил Круус. — Однако в случае более простого дорожно-транспортного происшествия, в котором никто не пострадал, в первую очередь стоит сделать фотографии места происшествия, чтобы впоследствии было проще выяснить обстоятельства несчастного случая”.

Желательно сфотографировать и более общую обстановку на дороге, а не только повреждения, которые автомастерская все равно сфотографирует сама. Фотографии обстановки впоследствии помогут установить, как именно произошел несчастный случай. ”Кроме того, необходимо заполнить вместе с другой стороной бланк сообщения о несчастном случае, и страховые фирмы всегда готовы проконсультировать об этом клиентов по телефону”, — добавил Круус.

Статистика If Kindlustus по страховым несчастным случаям также говорит о росте доли падений. Если обычно доля падений вследствие скользких условий составляет менее 10% от всех страховых несчастных случаев, то 23 и 24 февраля этот показатель вырос до уровня более 80%. Все падения, зафиксированные за эти два дня, завершились серьезными переломами костей.