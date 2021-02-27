ГРАФИКИ | Чего ждать, если заболеваемость в Эстонии будет расти теми же темпами?

Профессор статистической математики и член научного совета Криста Фишер составила три сценария развития ситуации в течение месяца. Столбцы на графике отображают количество зараженных, красная линия — заболеваемость за две недели.

”Все сценарии предполагают, что количество заболевших удастся снизить. Если этого не произойдет, то максимум к середине марта у нас будет более 2000 случаев в день, а количество пациентов в больницах по сравнению с сегодняшним днем вырастет как минимум в два раза”, — сказала Фишер Delfi.

”Вопрос заключается в том, насколько быстро и эффективно удастся остановить рост и насколько быстро обернуть его в снижение. Для того, чтобы сбылся третий прогноз (самый оптимистичный — прим.ред.), необходимы очень резкие перемены в поведении людей: будь они достигнуты ограничениями или другим способом”, — сказала эксперт.

Сейчас индекс репродукции R в Эстонии составляет 1.15.

Прогнозы Марио Кадастика также показывают, что к середине марта в больницах будет вдвое больше людей, однако ученый отмечает, что действительность может оказаться не столь суровой, поскольку модели не учитывают вакцинацию. Кадастик отметил, что поскольку уже вакцинировано более 5% населения и преимущественно в возрастной группе 80+, которые, как правило, и попадают в больницу, то, скорее всего, нагрузка на больницы не будет такой большой, как прогнозируется.

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