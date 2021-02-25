Экономика
25.02.2021, 18:29

Правительство продлило для предприятий Харьюмаа и Ида-Вирумаа период компенсаций по зарплатам

 
Valitsuse pressikonverents 24.03.2020
Foto: Andres Putting
Правительство сегодня решило изменить программу занятости на 2021–2023 год, чтобы на две недели продлить период подачи ходатайств на предоставление пособия по заработной плате для предприятий Харьюмаа и Ида-Вирумаа и изменить правила предоставления государственной помощи в более благоприятную для работодателей сторону.

Поправки предусматривают, что пособие по заработной плате будет входить либо в категорию так называемой малозначимой государственной помощи (малозначимой помощью считается помощь, которая в силу своего небольшого размера не искажает конкуренцию внутри ЕС — прим. переводчика), либо государственной помощи, предоставляемой в рамках борьбы с кризисом, вызванным COVID-19.

Если уже полученное пособие было выплачено в рамках малозначимой помощи, то при определенных условиях его можно переквалицировать в государственную помощь, связанную с COVID-19. Это позволит предприятиям в будущем использовать в качестве малозначимой государственной помощи другие пособия.

Другая поправка позволяет предпринимателям Харьюмаа и Ида-Вирумаа ходатайствовать о пособии по заработной плате от Кассы страхования от безработицы в связи с ограничениями, действовавшими в период с 28 декабря по 31 января, до 14 марта. Прежний порядок подразумевал, что срок подачи ходатайств закончится 28 февраля.

Изменения, внесенные в программу занятости, распространяются также на предпринимателей — физических лиц.

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