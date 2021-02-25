Яна Тоом в программе ”60 минут”: ”Северный поток -2”, конечно же, будет построен

Речь шла о санкциях, которыми США и ЕС грозят России в связи с газопроводом ”Северный поток-2” и с делом Алексея Навального, сообщается на сайте евродепутата.

Есть ли какая-то конкретика по тем санкциям, которые вы в ближайшие дни против нас введете?

Я санкций против вас никогда не ввожу, хочу вас расстроить. Я всегда голосую против. Насколько я понимаю, санкции будут персональные и достаточно мягкие. Честно говоря, я сейчас вас всех слушала с некоторым удивлением: я ничего такого, о чем вы говорили, в речи Байдена не услышала.

Речь Байдена была посвящена в основном тому, что США возвращаются в орбиту сотрудничества с ЕС. России в этой речи посвящено 4%, если мерить в буквах и пробелах, и, в принципе, Байден со своей риторикой попал под жесткую критику конгрессменов от Республиканской партии, которые сказали, что он очень как-то мягко относится к идее ”Северного потока”, который, конечно же, будет построен. Поэтому я не понимаю волнения по этому поводу. По-моему, все у вас неплохо.

Это вы оптимисты или мы пессимисты, потому что санкции пока вводит не Байден, мы сейчас опасаемся санкций ЕС, там не до конца понятно — то ли они за Навального, то ли за трубу, то ли за украинских птиц? Что это будет в конечном итоге, особенно глядя на 18 немецких компаний, которые уже разбежались, еще до санкций.

Я как раз хотела сказать, что все это в таком ключе обсуждается, как будто 18 компаний выбежали после речи Байдена. Они ушли значительно раньше, еще задолго до санкций, в принципе, при Трампе. То есть, что сейчас произошло? Конгресс США потребовал у Госдепа отчитаться по поводу санкций. Госдеп почесал свою большую голову и вышел с этим отчетом, сказав — у нас все прекрасно, уже 18 ушли. Под санкции попала одна компания и та — российская. Не то чтобы это было хорошо, но это не имеет никакого отношения к немцам. В этом смысле все происходит достаточно мягко.