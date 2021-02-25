Обзор онлайн-торговли в Европе: какие страны обошли Эстонию по интернет-покупкам в 2020 году?
В Европе 89% людей в возрасте от 16 до 74 лет пользуется интернетом. 64% от общего числа пользователей заказывали в 2020 году товары онлайн. Стоит отметить, что до 2018 года основная возрастная группа покупателей была от 25 до 54 лет. Но за последние 10 лет количество покупателей в возрасте 16-25 лет в Европе выросло с 48% до 78%, и теперь эта возрастная группа стала основной. Об этом говорится в последнем отчете Евростата.
Для сравнения были взяты данные, основанные на покупках людей в возрасте от 16 до 74 лет. Лидером в общем зачете по всем странам стала Дания. 98% людей в этой стране пользуется интернетом, а покупки онлайн совершили в прошлом году 89% пользователей.
Второе место отошло Нидерландам. 95% пользователей насчитывает эта страна, и 87% из них заказывали разные товары в сети. Третье место в рейтинге занимает Швеция — 97% пользователей, и 84% из них совершали интернет-покупки.
В интернете совершали приобретения минимум 70% от всех пользователей также в Германии, Люксембурге, Чехии, Бельгии, Франции, Ирландии и Финляндии. Страны Балтии показали более скромные результаты.
В Эстонии 90% активного населения использует интернет. Это один из самых высоких показателей в Европе. Количество интернет-покупок совершили 68% пользователей — и это больше, чем в соседних странах.
В Латвии при тех же 90% пользователей показатель совершивших приобретение в сети составляет всего 56%. В Литве данные составляют 84% и 54% соответственно.
По словам председателя правления эстонской компании RIA.com Marketplaces Артема Уманца, в Украине, где фирма ведет успешный бизнес, интернет-магазины и маркетплейсы растут и развиваются с невероятной скоростью.
”Онлайн-продажи в Украине растут очень быстро. До пандемии в 2019 году рост составлял 17%. В 2020 году этот показатель вырос на 107% по сравнению с прошлым годом. Количество интернет-пользователей в Украине также растет: при 45 миллионах населения интернетом пользуются 25 миллионов людей. По нашим данным, каждый третий хоть раз в год совершает покупку в интернете. Это огромный рынок, и он будет расти и дальше”, — говорит Артем Уманец из RIA.com Marketplaces.
Интересные тенденции онлайн-торговли
После начала пандемии европейцы стали покупать в основном одежду и обувь — покупки произвели 64% от всех интернет-пользователей в Европе. Часто заказывали доставку из ресторанов, мебель, аксессуары для дома, косметику, печатные книги и журналы.
”Интересен тот факт, что пол, возраст, занятость и уровень образования влияет на покупательское поведение. Мужчины, например, чаще производят покупки в интернете, чем женщины. Более образованные чаще покупают именно в сети. Так же работающие, в том числе и самозанятые люди, совершают покупки чаще, чем безработные или пенсионеры, — говорит Артем Уманец из RIA.com Marketplaces. — Хоть покупателей возрастной группы до 25 лет больше всего, чаще других совершают покупки люди от 25 до 34 лет. Что касается оплаты, то в основном покупатели тратят в сети от 100 до 500 евро (46% от общего числа покупателей). Для успешного продвижения бизнеса предпринимателям нужно учитывать эти тенденции”.
Компания RIA.com Marketplaces OÜ управляет ведущим украинским порталом объявлений о недвижимости DOM.RIA.com, а также крупнейшим в Украине порталом продажи автомобилей AUTO.RIA.com. С 2018 года предприятие является членом Союза электронной торговли Эстонии, а с 2020 года входит в Эстонский союз инфотехнологии и телекоммуникации.
Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.