Coca-Cola начинает тестировать прототип первой в Европе бумажной бутылки

Прототип бумажной бутылки был разработан в сотрудничестве Paboco (Paper Bottle Company) и брюссельским центром исследований и разработки Coca-Cola.

Благодаря технологии, разработанной Paboco, можно изготавливать бутылки, на 100% подходящие для рециклинга. Бумажная часть изготавливается из древесины, полученной безопасным для природы способом. Бумажная часть упаковки имеет водоотталкивающую внутреннюю поверхность, изготовленную из материала, за основу которого взята биомасса. Благодаря этому бутылка способна удерживать в себе жидкость и выдерживать воздействие углекислого газа, то есть подходит как для негазированных, так и для газированных напитков. Нынешний прототип состоит из бумажной оболочки, имеющей ”подкладку” и крышку из перерабатываемого пластика.

”Потребители ждут от компании Coca-Cola инновационную и более устойчивую упаковку. Поэтому мы вместе с экспертами Paboco испытываем сейчас первый на рынке вариант, чтобы в результате представить людям полностью бумажную бутылку”, — комментирует директор по связям с общественностью Coca-Cola Baltikum Неле Нормак.

”Тестовый период начнется во втором квартале 2021 года, то есть этим летом. Мы предоставим самому быстро развивающемуся в Венгрии интернет-магазину Kifli.hu 2000 бумажных бутылок с растительным напитком AdeZ”, — добавляет Нормак. После выпуска на рынок компания посмотрит, как бумажная бутылка будет встречена потребителем и что последний о ней думает.

Прототип бумажной бутылки на 100% подходит для рециклинга, но многое будет зависеть от технических мощностей разных стран. На данный момент прототип состоит из бумажной оболочки, внутренний слой и крышка — из перерабатываемого пластика. Цель сотрудничества с Paboco — создать полностью перерабатываемую бумажную бутылку.

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