Президент Кальюлайд: места в эстонских школах нужно предлагать всем детям, живущим в стране. Это — норма

Eesti Päevaleht спросил у Кальюлайд, ссылаясь на ее праздничную речь, как она считает, нужно ли все русскоязычные школы перевести на эстонский язык обучения?

"Решение может быть в предложении мест в эстоноязычных школах для всех детей. Я считаю, что нет смысла говорить о том, какой язык был в какой школе до этого, на каком языке там говорили. Важно, чтобы мы, как и все другие развитые европейский страны, предлагали место в школе с государственным языком обучения для всех проживающих в стран детей — в некоторых случаях и за год до начала обучения в школе, чтобы государственный язык был им понятен. Это — норма. Так происходит везде, мы должен тоже к этому прийти", — ответила президент.

24 февраля президент Эстонии Керсти Кальюлайд в годовщину Эстонской Республики в Доме музыки и театра в Пайде произнесла торжественную речь.

"Уважаемые соотечественники с другими культурными корнями и родным языком! Я отдаю себе отчёт в том, что понять это вам трудно, но это так — нам, эстонцам, нужна твёрдая уверенность, что со всеми ходившими здесь в школу мы можем говорить по-эстонски. Мы должны быть уверены, что у каждого осевшего здесь, независимо от того, приехал ли он давно или недавно, есть возможность и даже обязанность отправить своего ребёнка в школу с эстонским языком обучения", — сказала Кальюлайд в своей речи.