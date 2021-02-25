25.02.2021, 08:32
Лутсар уверена, что на месяц надо ввести жесткие ограничения. Правительство вынесет решение сегодня(101)
Foto: Andres Putting
Научный совет предложил правительству ужесточить ограничения. Правительство будет обсуждать этого вопрос сегодня.
Руководитель научного совета профессор Ирья Лутсар сказала Delfi, что более жесткие ограничения следует установить как минимум на месяц. ”Нескольких недель будет, безусловно, мало”, — сказала она.
Какие именно предложения выдвинули ученые правительству, Лутсар не уточнила.
Сегодня состоится заседание правительства, где пройдет обсуждение ситуацию, а затем правительство даст пресс-конференцию, на которой расскажет общественности о принятых решениях.
Вирусолог Андрес Меритс уже ранее сказал, что в Эстонии ношение хирургической маски должно быть обязательным.
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