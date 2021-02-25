25.02.2021, 07:25
Счастливчик выиграл в Vikinglotto 452 612 евро(14)
Foto: Tiit Blaat
Вчера состоялся очередной розыгрыш Vikinglotto и игрок из Эстонии комбинацией 6+0 выиграл 452 611,60 евро.
Счастливый билет был куплен в интернете.
Джекпот вчера не разыгрывался.
В июле прошлого года другой счастливчик сорвал в Vikinglotto самый большой выигрыш в истории Эстонии — 10,8 млн евро.
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