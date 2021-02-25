Счастливчик выиграл в Vikinglotto 452 612 евро

В июле прошлого года другой счастливчик сорвал в Vikinglotto самый большой выигрыш в истории Эстонии — 10,8 млн евро.

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