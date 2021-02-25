Почему зимой на некоторых дорогах Эстонии разрешенная скорость составляет 100 км/ч?

Вайкмаа отметил, что, например, Швеция не снижает на зимний период предельно допустимую скорость на дорогах с разделенными направлениями. ”Там круглогодично на большинстве шоссе 2+1 разрешенная скорость составляет 100 км/ч и на большинстве скоростных дорог 2+2 — 110 км/ч, а на некоторых отрезках и вовсе 120 км/ч”, — сказал он и добавил, что, по данным шведского транспортного департамента, больше аварий происходит в летний период.

”В Финляндии также на дорогах 2+1 круглогодично разрешено ехать со скоростью 100 км/ч. На скоростных дорогах 2+2, как правило, летом разрешена скорость 120 км/ч. Зимой ее снижают до 100 км/ч”.

На первом этапе анализа было произведено сравнение требований к обслуживанию дорог в Финляндии и Швеции с требованиями в Эстонии. Результат показали, что ситуация вполне сопоставима, а важнее всего, чтобы участники дорожного движения понимали, что поставщики услуги по обслуживанию не могут и не должны обеспечивать зимой такие же дорожные условия, что и летом. В зимних условиях нормально ехать на более низкой скорости.

Далее департамент проанализировал, как часто на дорогах Эстонии встречаются зимние условия с ноября по март. Данные за 2018-2019 гг показали, что в зимних условиях (заснеженное или обледенелое дорожное покрытие, снег) было совершено всего около 10% всех совершенных зимой поездок.

”Эта зима впервые за долгое время снова снежная и морозная, и зимние дорожные условия, конечно же, встречаются намного чаще. Но на основании среднего показателя за несколько лет, можно сказать, что в большинстве случаев дорожные условия на наших основных шоссе хорошие и зимой”, — пояснил Вайкмаа.