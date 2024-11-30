Премиальных хватило на пол-"Волги". Эстонские чемпионы - об Олимпиаде-80

На Олимпиаде-1980 в Москве, которая проходила 40 лет назад, посланцы эстонского спорта завоевали 4 золотые медали - такого богатого урожая наград прежде не было. Чемпионами Игр стали пловец Ивар Стуколкин, легкоатлет Яак Уудмяэ, ватерполист Майт Рийсман и волейболист Вильяр Лоор.

Из четырех олимпийских чемпионов в строю, к сожалению, не все. Лоор ушел из жизни в 2011 году, Рийсман скончался два года назад.

Когда "бронза" дороже "золота"

Первым из эстонского квартета на верхнюю ступень олимпийского пьедестала в Москве поднялся Стуколкин, выигравший золото в эстафете 4х200 метров.

В историю эстонского спорта он вошел как самый молодой олимпийский чемпион. Золотую медаль воспитанник таллиннского "Калева" завоевал в 19 лет, тренируясь под руководством известного ленинградского специалиста Генриха Яроцкого.

Звание олимпийского чемпиона принесло Стуколкину славу и почести, но по словам пловца, его сердцу ближе бронзовая медаль на дистанции 400 метров вольным стилем, которую он завоевал днем позже.

"В эстафете радость победы делится на четверых, а медаль на индивидуальной дистанции, свидетельство, прежде всего, моих личных возможностей", - говорит Стуколкин.

Результат Стуколкина на дистанции 400 метров долгое время никому в Эстонии не покорялся. Лишь в прошлом году - спустя 39 лет - его превзошел Крегор Зирк.

По словам пловца, за обе олимпийские медали он получил все, что полагалось: денежные премии (за золото выплачивали 4000 рублей), двухкомнатную квартиру и талон на покупку "Жигулей" по госцене.

Победа над Санеевым

Из четырех золотых медалей, завоеванных посланцами Эстонии в Москве, наибольший резонанс в республике вызвал триумф легкоатлета Яака Уудмяэ в тройном прыжке. Случилось это ровно 40 лет назад - 25 июля 1980 года.