Премиальных хватило на пол-"Волги". Эстонские чемпионы - об Олимпиаде-80(5)
На этой неделе скончался бывший спортивный корреспондент Delfi Геннадий Медведев. В память о нем мы публикуем его лучшие статьи.
На Олимпиаде-1980 в Москве, которая проходила 40 лет назад, посланцы эстонского спорта завоевали 4 золотые медали - такого богатого урожая наград прежде не было. Чемпионами Игр стали пловец Ивар Стуколкин, легкоатлет Яак Уудмяэ, ватерполист Майт Рийсман и волейболист Вильяр Лоор.
Из четырех олимпийских чемпионов в строю, к сожалению, не все. Лоор ушел из жизни в 2011 году, Рийсман скончался два года назад.
Когда "бронза" дороже "золота"
Первым из эстонского квартета на верхнюю ступень олимпийского пьедестала в Москве поднялся Стуколкин, выигравший золото в эстафете 4х200 метров.
В историю эстонского спорта он вошел как самый молодой олимпийский чемпион. Золотую медаль воспитанник таллиннского "Калева" завоевал в 19 лет, тренируясь под руководством известного ленинградского специалиста Генриха Яроцкого.
Звание олимпийского чемпиона принесло Стуколкину славу и почести, но по словам пловца, его сердцу ближе бронзовая медаль на дистанции 400 метров вольным стилем, которую он завоевал днем позже.
"В эстафете радость победы делится на четверых, а медаль на индивидуальной дистанции, свидетельство, прежде всего, моих личных возможностей", - говорит Стуколкин.
Результат Стуколкина на дистанции 400 метров долгое время никому в Эстонии не покорялся. Лишь в прошлом году - спустя 39 лет - его превзошел Крегор Зирк.
По словам пловца, за обе олимпийские медали он получил все, что полагалось: денежные премии (за золото выплачивали 4000 рублей), двухкомнатную квартиру и талон на покупку "Жигулей" по госцене.
Победа над Санеевым
Из четырех золотых медалей, завоеванных посланцами Эстонии в Москве, наибольший резонанс в республике вызвал триумф легкоатлета Яака Уудмяэ в тройном прыжке. Случилось это ровно 40 лет назад - 25 июля 1980 года.
Если Стуколкин, Рийсман и Лоор победили в командных видах программы, то тартуский прыгун покорил олимпийский пьедестал в индивидуальной дисциплине, опередив трехкратного олимпийского чемпиона Виктора Санеева и тогдашнего рекордсмена мира бразильца Жоао Карлоса де Оливейра.
"Свой лучший результат - 17.35 - я показал в третьей попытке, - вспоминает Уудмяэ. - Тогда правила в легкой атлетике были другие. Санеев прыгал во всех попытках позже меня. В последний прыжок Виктор вложил все силы, но улучшить мой результат не смог - 17.24."
Результат Уудмяэ, показанный в Москве, до сих пор остается рекордом Эстонии. Та Олимпиада оказалась единственным крупным соревнованием в спортивной карьере эстонского прыгуна. "Конкуренция за место в сборной СССР была очень сильная. На чемпионаты Европы отбор пройти мне не удавалось, а выступить в Хельсинки, где в 1983 году проходил первый чемпионат мира, помешала травма".
За олимпийское золото легкоатлет получил три премии - от Спорткомитета СССР, от эстонских властей и от спортобщества "Йыуд", за которое он выступал. Тартуский прыгун решил купить "Волгу".
"Потратил все премиальные и еще столько же добавил - 15 000 рублей тогда стоила "Волга". Однако машина часто барахлила и через год ее пришлось продать", - вспоминает Уудмяэ.
Олимпийские герои не забыты и сейчас. Фонд "Капитал культуры" выплачивает всем эстонским олимпийским чемпионам ежегодно 5400 евро.
За 10 лет до выхода на пенсию по старости олимпийские чемпионы начинают получать от Департамента социального страхования государственное пособие - оно привязано к средней зарплате в Эстонии. В 2020 году размер пособия составляет 1397 евро в месяц.
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