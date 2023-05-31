Деревянная свадьба: геи из Эстонии и отцы двойняшек Тайво и Март отмечают пятую годовщину совместной жизни

"Один ребенок — весь в Марта, а другой — в меня", — говорит Пиллер, добавляя, что каждый ребенок носит гены обоих родителей, а это значит, что генетически отцом Хильды является Март, а отцом Хуберта — Тайво, но согласно свидетельству о рождении отцами детей официально считаются оба мужчины.

"Так и объясним им, что не будь у них двух отцов, не было бы и их. Меня, например, растила мать, и я не могу сказать, что мне так уж сильно не хватало отца. У меня было классное детство. А Тайво рос с обоими родителями. Так что вариантов семьи может быть несколько", — рассуждает Хабер.

"Негатива мало, и он в основном поступает от комментаторов в интернете, не осмеливающихся говорить в открытую", — говорит Хабер, а по словам Пиллера, улыбающиеся люди встречаются им очень часто, косо никто не смотрит.

Хабера веселит, когда используют такое выражение как "гейский дорожный каток" [Хабер имеет в виду Марта Хельме, высказавшегося таким образом о законе о сожительстве] или начинают говорить, что такая семья нарушает традиционные семейные ценности. "Наверно, это просто способ привлечь к себе внимание. Хотя было бы прикольно прокатиться на дорожном катке", — шутит Хабер. Пиллер в свою очередь признается, что в армии был танкистом. "Так что опыт управления крупной техникой у меня имеется", — усмехается он.

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