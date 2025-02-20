26 квартирных товариществ получили поддержку для обустройства укрытий в подвалах

Необходимость в укрытии возникает в тех случаях, когда эвакуация из опасной зоны невозможна или небезопасна, а отсутствие укрытия представляет угрозу жизни. Основная цель укрытия — защита людей от ударной волны, летящих обломков, осколков снарядов, стекла, загрязнения воздуха и других прямых угроз.

По словам эксперта по укрытиям Спасательного департамента Лехо Лемсалу, во многих зданиях Эстонии уже имеются помещения с укреплённой конструкцией, но их необходимо адаптировать для использования в качестве укрытий.“Каждый из нас может осмотреть своё жилище и рабочее место и начать подготовку помещений прямо сейчас. Минимум, что можно сделать, — это очистить подвалы от мусора и ненужных вещей“, — отметил Лемсалу.

„В настоящее время государство пересматривает требования как к существующим жилым и коммерческим помещениям, так и к новым постройкам. Поэтому для нас важно уже сейчас оценить возможности и вызовы, связанные с адаптацией таких зданий“.

В ходе проекта были собраны данные о необходимых строительных работах, их объёмах, стоимости и возможных проблемах при создании укрытий. Финансирование можно было получить на установку альтернативных источников энергии, адаптацию входов, различные строительные работы и закупку материалов. „Обратная связь от квартирных товариществ показала, что наибольшие незапланированные расходы возникли при проведении электромонтажных работ. Во многих случаях существующая электросистема была слишком изношенной и требовала обновления“, — отметил Лемсалу.

Завершённый конкурс заявок позволил получить ценную информацию и анализ того, как дальше развивать поддержку укрытий и как в будущем организовывать подобные программы финансирования.

Всего было подано 56 заявок на общую сумму 2,57 миллиона евро: 29 заявок из северного региона, 10 из южного, 9 из восточного, 8 из западного.

Памятка по укрытию

В чрезвычайной ситуации быстрая реакция и умение укрываться могут спасти вам жизнь.

Если вы слышите сирены или получаете сообщение EE-ALARM о необходимости укрыться, немедленно найдите ближайшее помещение, закройте двери, окна и отключите вентиляцию.

Во время военного конфликта укрывайтесь в подвале здания. Если подвала нет, найдите помещение на самом нижнем этаже, вдали от окон, с прочными стенами.

Большинство общественных укрытий открываются только при повышении военной угрозы, в обычное время они могут быть закрыты.

Ищите дополнительную информацию, только если находитесь в безопасном месте: на сайте kriis.ee, по государственному инфотелефону 1247, через ERR, Vikerraadio, другие СМИ и соцсети госучреждений. По возможности сообщите о себе родственникам, друзьям и соседям.

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