Президент Карис в Мюнхене: для прекращения войны необходимо сохранять давление на Россию

„С Россией можно вести серьезные переговоры только тогда, когда она слаба“, - сказал Карис в воскресенье, выступая в посвященной Украине дискуссии на конференции по безопасности в Мюнхене.

Президент Эстонии указал на то, что для прекращения войны необходимо продолжать постоянное давление на Россию в виде санкций и оказываемой Украине военной помощи.

„Санкции ослабляют российскую экономику и снижают ее возможности вести долгосрочную войну. Также необходимо продолжать оказывать Украине широкую военную и экономическую помощь, чтобы помогать ей отражать агрессию“, - сказал Карис.

Он также указал, что переговоры с Россией всегда являются рискованными. „История дает нам четкий урок: Тартуский мирный договор, заключенный в 1920 году, обеспечил независимость Эстонии, но спустя всего несколько лет Россия захотела его нарушить, когда представилась возможность“, - сказал глава эстонского государства.

Карис также отметил, что поддержка Запада влияет на боевой дух и общественное мнение в Украине. „Боевой дух украинского народа прямо зависит от того, чувствует ли он мировую поддержку“, - сказал президент Эстонии.

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