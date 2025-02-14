Женская сборная Эстонии по хоккею стартовала на ЧМ с победы над Боснией и Герцеговиной

Женская сборная Эстонии по хоккею начала матч активно, открыв счет уже на 4-й минуте благодаря точному броску капитана команды Мерлин Гриффин. Однако соперницы сравняли счет за шесть секунд до конца первого периода, а в начале второго вышли вперед. Несмотря на отставание, эстонские хоккеистки проявили силу воли и характер.

В концовке второго периода Олеся Пранц, реализовав большинство, восстановила равновесие, а Кайрийн Йыэметс вывела команду вперед. За 14 секунд до конца третьего периода, когда боснийская команда сняла вратаря, пытаясь уйти от поражения, Олеся Пранц поставила точку в матче, поразив пустые ворота и установив итоговый счет — 4:2 в пользу Эстонии.

Лучшим игроком матча в составе сборной Эстонии стала вратарь София Саламатина, продемонстрировавшая выдающуюся игру и отразившая 34 броска соперниц.

В другом матче дня Болгария одержала победу над Израилем со счетом 5:2.

Следующий матч сборная Эстонии проведет в субботу, 15 февраля, в 16:00 против команды Израиля.

В течение шести дней национальные сборные Боснии и Герцеговины, Израиля, Сингапура, Болгарии и Эстонии сразятся друг с другом по круговой системе. Победитель турнира получит право на повышение в классе.

На прошлом чемпионате мира женская сборная Эстонии по хоккею заняла второе место на домашнем турнире дивизиона 3B, который проходил в Кохтла-Ярве. Победителем турнира стала сборная Таиланда, выигравшая все свои матчи, включая поединок с Эстонией, завершившийся со счетом 1:0. Эстонская команда завершила турнир с тремя победами в четырех матчах.

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