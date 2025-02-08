ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1081-й день) | Путин поручил сделать экспозицию о войне в Украине в Музее Победы в Москве
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Интервью Зеленского Reuters: „Гарантии безопасности — это главный вопрос, о котором я хочу поговорить с Трампом“
Президент Владимир Зеленский дал интервью Reuters в пятницу. Зеленский сказал, что ему важно встретиться с президентом США Дональдом Трампом до того, как Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным: „Это очень важно, иначе это будет похоже на диалог об Украине без Украины. Партнерам по-прежнему важно сначала обсудить свои вопросы, а потом уже вести разговор с противником“.
„Я не знаю, о каких компромиссах можно говорить за столом переговоров, мы еще не дошли до этого... Важно, чтобы люди понимали, что Украина ведет переговоры, а не принимает ультиматумы от России“.
„Гарантии безопасности — это главный вопрос, о котором я хочу поговорить с президентом Трампом. А будущее строится на экономике — где мы, какие мы, люди должны зарабатывать больше, а профессионалы с работой должны жить лучше. И у нас есть абсолютно все для этого — нам нужен мир“.
Власти Украины разрабатывают спецконтракты для привлечения в армию молодых мужчин
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью Reuters, что власти страны собираются предложить специальные контракты для привлечения в ряды вооруженных сил молодых мужчин в возрасте 18-24 лет. По словам Зеленского, контракты будут действовать в течение одного года, он пообещал, что заключившие их новобранцы получат много льгот и „очень высокое“ денежное обеспечение.
В Украине на фоне нехватки военнослужащих на фронте в условиях мобилизации регулярно обсуждаются незаконные действия сотрудников ТЦК, такие как облавы на мужчин призывного возраста на улицах или на массовых мероприятиях. В Минобороны Украины заявили о планах разработать для сотрудников кодекс общения с военнообязанными.
В Музее Победы в Москве сделают экспозицию о войне в Украине
В московском Центральном музее Великой Отечественной войны (Музей Победы) будет создана постоянная экспозиция, посвященная развязанной Россией войне в Украине. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин на прошедшем 10 декабря 2024 года заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Перечень с президентскими поручениями по итогам этого заседания опубликован на сайте Кремля вечером в пятницу, 7 февраля.
Помимо выставки, посвященной войне в Украине, Путин поручил министерству культуры и министерству обороны создать к 1 июля в Музее Победы, расположенном в мемориальном парке Победы на Поклонной горе, „площадку для проведения соответствующих мероприятий“.
Зеленский: РФ снова использует солдат КНДР в Курской области
Северокорейские военные после перерыва, продлившегося несколько недель, по данным Киева, вновь вернулись к активным боевым действиям в Курской области. Об этом в пятницу, 7 февраля, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежевечернем видеообращении к согражданам, а также в интервью агентству Reuters.
„В районах Курской операции были новые штурмы - российская армия снова подтянула северокорейских солдат“, - сказал украинский лидер, ссылаясь на доклад главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского по ситуации в Донецкой области Украины и Курской области РФ. По словам Зеленского, в ходе боев под Курском было уничтожено „значительное количество оккупантов - речь идет о сотнях российских и северокорейских военных“.
По данным Владимира Зеленского, в Курской области сосредоточены 60 тысяч российских военнослужащих.
Шольц: В будущем Украина не сможет платить за армию одна
Какие именно гарантии безопасности получит Украина, определится лишь после завершения ее оборонительной войны против России. При этом „у Украины в любом случае будет армия, которую она не сможет оплачивать одна, своими финансовыми средствами“, и ей потребуется для этого поддержка Германии и „всех друзей“ Киева. Такие заявления сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), обнародованном в субботу, 8 февраля.
Отвечая на вопрос о возможном участии Германии в миротворческой миссии в Украине, Шольц отметил, что считает дебаты на эту тему „неуместными и преждевременными“. „Ведь исходят из того, что Украина не получит от России обратно часть свой территории. Я очень серьезен, когда говорю, что ничего нельзя решать без украинцев, - пояснил он. - Сначала нужны окончание конфликта и настоящие переговоры, а не мир под диктовку“.
Выпускницу вуза РФ оштрафовали за отказ работать в Мариуполе
Суд в Санкт-Петербурге взыскал с выпускницы химико-фармацевтического университета Валерии Гуйвы и ее отца Вячеслава почти 285 тысяч рублей за отказ девушки работать в оккупированном Мариуполе. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале. Как отмечает „Новая газета Европа“, это первый подобного рода иск, о котором стало известно.
Университет обратился в суд, заявив, что Гуйва нарушила договор о целевом обучении. Она обязалась не позднее чем через два месяца после получения диплома о высшем образовании заключить трудовой договор с филиалами Южного окружного медицинского центра в Ростове-на-Дону, проработав там как минимум три года. Как указывалось в исковом заявлении, „обязанность по трудоустройству ответчиком исполнена не была, в связи с чем ответчики обязаны в полном объеме возместить истцу расходы“.
Источники: „Медуза“, DW, Русская служба Би-би-си