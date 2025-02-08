ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1081-й день) | Путин поручил сделать экспозицию о войне в Украине в Музее Победы в Москве

Интервью Зеленского Reuters: „Гарантии безопасности — это главный вопрос, о котором я хочу поговорить с Трампом“

Президент Владимир Зеленский дал интервью Reuters в пятницу. Зеленский сказал, что ему важно встретиться с президентом США Дональдом Трампом до того, как Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным: „Это очень важно, иначе это будет похоже на диалог об Украине без Украины. Партнерам по-прежнему важно сначала обсудить свои вопросы, а потом уже вести разговор с противником“.

„Я не знаю, о каких компромиссах можно говорить за столом переговоров, мы еще не дошли до этого... Важно, чтобы люди понимали, что Украина ведет переговоры, а не принимает ультиматумы от России“.

„Гарантии безопасности — это главный вопрос, о котором я хочу поговорить с президентом Трампом. А будущее строится на экономике — где мы, какие мы, люди должны зарабатывать больше, а профессионалы с работой должны жить лучше. И у нас есть абсолютно все для этого — нам нужен мир“.

Власти Украины разрабатывают спецконтракты для привлечения в армию молодых мужчин

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью Reuters, что власти страны собираются предложить специальные контракты для привлечения в ряды вооруженных сил молодых мужчин в возрасте 18-24 лет. По словам Зеленского, контракты будут действовать в течение одного года, он пообещал, что заключившие их новобранцы получат много льгот и „очень высокое“ денежное обеспечение.

В Украине на фоне нехватки военнослужащих на фронте в условиях мобилизации регулярно обсуждаются незаконные действия сотрудников ТЦК, такие как облавы на мужчин призывного возраста на улицах или на массовых мероприятиях. В Минобороны Украины заявили о планах разработать для сотрудников кодекс общения с военнообязанными.

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