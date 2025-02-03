Полиция Ида-Вирумаа задержала мать и сына по подозрению в мошенничестве

На прошлой неделе сотрудники полиции Идаской префектуры задержали в Нарве 36-летнюю женщину и ее 16-летнего сына, которых подозревают в попытке группового мошенничества.

Днем 27 января 82-летней жительнице Нарвы позвонил человек, представившийся оператором Tele 2, и сообщил, что необходимо продлить договор. Для этого женщину попросили назвать ее личный код. После этого женщине позвонил якобы сотрудник банка, который заявил, что кто-то пытается получить доступ к ее банковскому счету и что она может помочь поймать мошенников. Для этого пенсионерку попросили передать 5000 евро якобы сотруднику банка, который должен приехать за деньгами к ней домой.

Сопротивление при задержании

По словам руководителя группы по борьбе с киберпреступлениями и экономическими преступлениями Идаской префектуры Ханнеса Яалга, к счастью, в ожидании курьера женщина рассказала о ситуации соседке. „В ходе разговора женщина поняла, что, скорее всего, речь идет о мошенничестве. Женщина поступила правильно, когда немедленно позвонила в центр тревоги и сообщила о случившемся. Поскольку курьер мог прибыть за деньгами в любой момент, полиция отреагировала большими силами“.

Сотрудники полиции задержали 16-летнего курьера, который не подчинился распоряжениям и оказал сопротивление. „В это же время была задержана ждавшая его в машине соучастница — 36-летняя женщина, которая оказалась матерью молодого человека“, — пояснил страж порядка.

Подозреваемые в мошенничестве ранее не попадали в поле зрения полиции. „Причастны ли они к нескольким случаям, и если да, то ко скольким, будет установлено в ходе производства. Если посмотреть на курьеров из предыдущих случаев, то у большинства из них, как правило, чистое прошлое, и это их первое серьезное нарушение. Во многом потому, что речь, как правило, идет о несовершеннолетних“, — добавил руководитель группы.

Русскоязычные пенсионеры наиболее уязвимы