Полиция Ида-Вирумаа задержала мать и сына по подозрению в мошенничестве(5)
Полиция Ида-Вирумаа задержала мать и ее несовершеннолетнего сына по подозрению в мошенничестве.
На прошлой неделе сотрудники полиции Идаской префектуры задержали в Нарве 36-летнюю женщину и ее 16-летнего сына, которых подозревают в попытке группового мошенничества.
Днем 27 января 82-летней жительнице Нарвы позвонил человек, представившийся оператором Tele 2, и сообщил, что необходимо продлить договор. Для этого женщину попросили назвать ее личный код. После этого женщине позвонил якобы сотрудник банка, который заявил, что кто-то пытается получить доступ к ее банковскому счету и что она может помочь поймать мошенников. Для этого пенсионерку попросили передать 5000 евро якобы сотруднику банка, который должен приехать за деньгами к ней домой.
Сопротивление при задержании
По словам руководителя группы по борьбе с киберпреступлениями и экономическими преступлениями Идаской префектуры Ханнеса Яалга, к счастью, в ожидании курьера женщина рассказала о ситуации соседке. „В ходе разговора женщина поняла, что, скорее всего, речь идет о мошенничестве. Женщина поступила правильно, когда немедленно позвонила в центр тревоги и сообщила о случившемся. Поскольку курьер мог прибыть за деньгами в любой момент, полиция отреагировала большими силами“.
Сотрудники полиции задержали 16-летнего курьера, который не подчинился распоряжениям и оказал сопротивление. „В это же время была задержана ждавшая его в машине соучастница — 36-летняя женщина, которая оказалась матерью молодого человека“, — пояснил страж порядка.
Подозреваемые в мошенничестве ранее не попадали в поле зрения полиции. „Причастны ли они к нескольким случаям, и если да, то ко скольким, будет установлено в ходе производства. Если посмотреть на курьеров из предыдущих случаев, то у большинства из них, как правило, чистое прошлое, и это их первое серьезное нарушение. Во многом потому, что речь, как правило, идет о несовершеннолетних“, — добавил руководитель группы.
Русскоязычные пенсионеры наиболее уязвимы
По словам полицейских, наиболее уязвимыми являются пожилые люди, говорящие по-русски. „Поскольку большинство мошеннических звонков совершаются на русском языке, это неизбежно больше всего затрагивает русскоязычное сообщество, но бдительными следует быть всем. Поговорите со своими пожилыми родственниками и знакомыми и поделитесь этой информацией. Чем больше мы будем говорить и предупреждать друг друга, тем сложнее будет мошенникам добиться своей цели“, — призвал страж порядка.
В полицию каждый день поступают сообщения от людей, которые теряют тысячи евро из-за мошенников. „Мошенники настолько хитры, что прибегают ко всевозможным уловкам, чтобы выманить у людей деньги. Например, берут на имя человека быстрые кредиты, просят положить деньги в посылочный автомат или заставляют по какой-нибудь подозрительной ссылке ввести свои данные и подтвердить платежи“, — добавил Яалг.
Полиция напоминает, что ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать по телефону личную информацию и данные банковских счетов. Кроме того, нельзя совершать финансовые операции с незнакомыми людьми, а тем более передавать кому-либо наличные. При получении подозрительного звонка необходимо проявить решительность и немедленно завершить разговор.
Прокурор Вируской окружной прокуратуры Рийна Богенс подчеркивает, что выявление и задержание мошенников — это работа полиции и банки этим не занимаются.
„Напоминаю, что и у банков, и у телекоммуникационных компаний данные их клиентов имеются. Для продления или прекращения договора им не нужно запрашивать личную информацию или забирать у владельцев счетов действительные банковские карты“, — добавляет она.
Уголовное дело ведет Идаская префектура под руководством Вируской окружной прокуратуры.