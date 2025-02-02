Трамп ввел тарифы на импорт из Китая, Канады и Мексики. В Оттаве и Мехико заявили об ответных тарифах

В опубликованном на сайте Белого дома документе уточняется, что в отношении энергоносителей из Канады будет применяться более низкий тариф — 10%, передает „Медуза“. Введение тарифов объясняется в нем необходимостью „заставить Мексику, Канаду и Китай выполнить свои обещания остановить нелегальную иммиграцию и остановить поток ядовитого фентанила и других наркотиков“ в США.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в ответ заявила, что поручает своему министру экономики „реализовать план Б, который включает тарифные и нетарифные меры в защиту интересов Мексики“. Она добавила, что проблемы решаются „не путем введения тарифов, а путем переговоров и диалога“ и предложила Трампу создать рабочую группу с участием специалистов в области общественного здравоохранения и безопасности.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также объявил о введении ответных 25-процентных пошлин на импорт из США на сумму до 155 миллиардов долларов. Под действие тарифов попадут алкоголь, продукты, одежда, обувь, бытовая техника, мебель, пиломатериалы и другое. Трюдо добавил, что действия Трампа „разделили нас, а не объединили“ и напомнил, что канадские войска сражались вместе с американцами в Афганистане и помогали во время кризисов.

В министерстве торговли Китая заявили, что введение пошлин „серьезно нарушает“ правила Всемирной торговой организации и пообещали подать жалобу в ВТО и принять „соответствующие контрмеры“. Какими они будут — не уточняется. В МИД Китая пошлины назвали „неконструктивными“.

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