На следующей неделе начинается прием заявок на реставрационные субсидии

Информационная встреча по вопросам реставрационных субсидий состоится во вторник, 4 февраля, в 17:00 в Таллиннском центре вовлечения населения Avalinn (площадь Вабадузе, 10). Также встреча будет транслироваться на странице Таллиннского департамента городского планирования в Facebook. На месте будут представлены условия подачи заявок и разъяснен процесс подачи. У специалистов по охране памятников старины и сохранению исторических зон можно будет получить консультацию по своему дому или по возможности договориться о встрече на месте.

По словам вице-мэра Мадле Липпус, интерес собственников к использованию субсидий с каждым годом растет, поэтому в бюджете этого года предусмотрена рекордная сумма на субсидии в размере 750 000 евро. „Старый город и исторические деревянные кварталы, например, Кассисаба, Кадриорг или Каламая, являются важной частью имиджа Таллинна, и городские субсидии становятся для собственников дополнительным стимулом восстанавливать здания. Реставрация зачастую значительно дороже обычных строительных работ, но наш опыт показывает, что таллиннцы всегда готовы быть хорошими хозяевами своей собственности. Наша цель – поддержать их как советами, так и делом“, – сказала Липпус. Она также отметила, что приятно видеть, как хорошо отреставрированный исторический фасад или деталь вдохновляют соседей на выполнение работ по приведению в порядок своих домов.

Цель конкурса заявок – помочь владельцам архитектурно ценных зданий в уходе за их собственностью (в т.ч. за деталями), реставрации и восстановлении, чтобы сохранить историческую атмосферу, архитектуру и использование материалов в городской среде Таллинна.