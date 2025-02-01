На следующей неделе начинается прием заявок на реставрационные субсидии(2)
С 5 февраля по 16 марта в Таллиннский департамент городского планирования можно подавать заявки на получение субсидии на реставрацию. Субсидию могут получить владельцы архитектурно ценных зданий, памятников, объектов, находящихся в культурно-исторической зоне, или владельцы объектов, имеющих историческую или культурную ценность. На следующей неделе состоится инфочас по данной теме.
Информационная встреча по вопросам реставрационных субсидий состоится во вторник, 4 февраля, в 17:00 в Таллиннском центре вовлечения населения Avalinn (площадь Вабадузе, 10). Также встреча будет транслироваться на странице Таллиннского департамента городского планирования в Facebook. На месте будут представлены условия подачи заявок и разъяснен процесс подачи. У специалистов по охране памятников старины и сохранению исторических зон можно будет получить консультацию по своему дому или по возможности договориться о встрече на месте.
По словам вице-мэра Мадле Липпус, интерес собственников к использованию субсидий с каждым годом растет, поэтому в бюджете этого года предусмотрена рекордная сумма на субсидии в размере 750 000 евро. „Старый город и исторические деревянные кварталы, например, Кассисаба, Кадриорг или Каламая, являются важной частью имиджа Таллинна, и городские субсидии становятся для собственников дополнительным стимулом восстанавливать здания. Реставрация зачастую значительно дороже обычных строительных работ, но наш опыт показывает, что таллиннцы всегда готовы быть хорошими хозяевами своей собственности. Наша цель – поддержать их как советами, так и делом“, – сказала Липпус. Она также отметила, что приятно видеть, как хорошо отреставрированный исторический фасад или деталь вдохновляют соседей на выполнение работ по приведению в порядок своих домов.
Цель конкурса заявок – помочь владельцам архитектурно ценных зданий в уходе за их собственностью (в т.ч. за деталями), реставрации и восстановлении, чтобы сохранить историческую атмосферу, архитектуру и использование материалов в городской среде Таллинна.
Руководитель отдела охраны памятников старины Таллиннского департамента городского планирования Каролин Пихлап объяснила, что получение субсидии не зависит от скорости подачи заявки. „Все заявки, отвечающие требованиям, будут оцениваться комиссией по завершению срока подачи. Тем не менее, не стоит откладывать подачу заявки на последние дни, чтобы в случае необходимости было достаточно времени для исправления недочетов“, – добавила она.
На реставрационные субсидии в 2025 году предусмотрено 750 000 евро. Максимальный размер субсидии составляет до 75% от стоимости реставрационных работ, а наибольшая возможная сумма субсидии для одного объекта – 35 000 евро. Субсидии предоставляются на реставрационные работы, которые не были начаты до подачи заявки и должны быть завершены не позднее 30 ноября текущего года.
Заявки можно подавать с 5 февраля до 16 марта в среде самообслуживания Таллиннской информационной системы субсидирования проектов и деятельности. Дополнительная информация доступна на сайте: Предоставление дотаций на реставрацию.