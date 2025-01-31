ЧЕ-2025 | СЕГОДНЯ: Танцевальные дуэты покажут ритм-танец, женщины разыграют медали

Танцевальные дуэты

Защищать титул будут двукратные чемпионы Европы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. В этом сезоне итальянцы показывают хороший уровень, несмотря на некоторые ошибки на соревнованиях. Главные конкуренты — британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон, двукратные серебряные призеры чемпионата. Обе пары получили медали на недавнем Гран-при в Гренобле.

Ещё одна интересная пара - Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Кажется, что дочь и зять заслуженного российского тренера Этери Тутберидзе способны удивить как со знаком минус, так и наоборот — выдать прокаты жизни.

Женщины

А в 18:00 на лед Тондираба выйдут 24 лучшие фигуристки Европы с произвольными программами.

Эстонию на соревнованиях представляет Нина Петрыкина. Она блестяще откатала короткую программу, получила от судей 68,94 балла и установила свой личный рекорд! Это промежуточное второе место и малая серебряная медаль.

Первой стала представляющая Грузию Анастасия Губанова (68.99) - она опередила Нину Петрыкину всего на 0.05 балла! Третье место заняла швейцарская спортсменка Кимми Репонд (68,68).

Нина Петрыкина выйдет на лед в 21:36.

„Эта медаль показывает, что я иду по правильном пути и не зря я столько работала через кровь, пот и боль, чтобы вот получить эти эмоции. И они, конечно, незабываемые — это память на всю жизнь“, — cказала Нина после короткой программы.

Короткая программа:

1. Анастасия Губанова (Грузия) – 68,99

2. Нина Петрыкина (Эстония) – 68,94

3. Кимми Репонд (Швейцария) – 68,68

4. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 66,80

5. Лара Наки Гутманн (Италия) – 63,79

6. Анна Пеццетта (Италия) – 62,73

7. Лорин Шильд (Франция) – 62,47

8. Юлия Заутер (Румыния) – 61,96

9. Екатерина Куракова (Польша) – 58,70

10. Кристен Спурс (Великобритания) – 57,39

Расписание

Пятница, 31 января

12:30-16:50 — танцы на льду (ритм-танец)

18:00-21:55 — женщины (произвольная программа)

Суббота, 1 февраля

13:00-16:20 — танцы на льду (произвольный танец)

18:00-21:55 — мужчины (произвольная программа)

Воскресенье, 2 февраля

16:00-18:00 — показательные выступления