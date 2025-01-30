30.01.2025, 20:43
„Улики говорят о преступлении“. Слова адвокатов Лаанета прокурора не убедили, уголовное дело продолжается
ФОТО: | Delfi Meedia
Прокуратура считает, что бывший министр юстиции Калле Лаанет своей квартирной аферой совершил преступление, пишет Eesti Ekspress.
Пару недель назад защитники Калле Лаанета подали ходатайство о прекращении уголовного дела против экс-министра. Адвокаты считают, что ребенок супруги Лаанета не является лицом, связанным с ним в смысле антикоррупционного закона. Прокуратура считает иначе.
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