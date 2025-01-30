ЧП и криминал
30.01.2025, 20:43

„Улики говорят о преступлении“. Слова адвокатов Лаанета прокурора не убедили, уголовное дело продолжается

 
Калле Лаанет в зале Рийгикогу
Калле Лаанет в зале Рийгикогу
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Прокуратура считает, что бывший министр юстиции Калле Лаанет своей квартирной аферой совершил преступление, пишет Eesti Ekspress.

Пару недель назад защитники Калле Лаанета подали ходатайство о прекращении уголовного дела против экс-министра. Адвокаты считают, что ребенок супруги Лаанета не является лицом, связанным с ним в смысле антикоррупционного закона. Прокуратура считает иначе.

„Прокуратура не согласна с тем, что ребенок супруги должностного лица не может считаться в смысле антикоррупционного закона связанным с ним лицом, - сказал изданию Eesti Ekspress прокурор окружной прокуратуры по экономическим и коррупционным преступлениям Ольгерд Петерселл. - Вместе с тем мы считаем, что доказательства, собранные в ходе досудебного следствия указывают на преступление“.

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