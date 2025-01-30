„Улики говорят о преступлении“. Слова адвокатов Лаанета прокурора не убедили, уголовное дело продолжается

Пару недель назад защитники Калле Лаанета подали ходатайство о прекращении уголовного дела против экс-министра. Адвокаты считают, что ребенок супруги Лаанета не является лицом, связанным с ним в смысле антикоррупционного закона. Прокуратура считает иначе.

„Прокуратура не согласна с тем, что ребенок супруги должностного лица не может считаться в смысле антикоррупционного закона связанным с ним лицом, - сказал изданию Eesti Ekspress прокурор окружной прокуратуры по экономическим и коррупционным преступлениям Ольгерд Петерселл. - Вместе с тем мы считаем, что доказательства, собранные в ходе досудебного следствия указывают на преступление“.