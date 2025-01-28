Увеличивается поддержка малых и средних предприятий

В будущем малые и средние предприятия смогут использовать гранты на проектирование, строительство и реконструкцию зданий и сооружений, а также на подключение к электрическим, газовым, водопроводным и канализационным сетям, на что ранее средства поддержки не выделялись. По словам министра экономики и промышленности, смягчение условий предоставления гранта необходимо для наиболее эффективного использования средств Европейского союза.

„Мы изучили опыт поддержки малых и средних предприятий в Ида-Вирумаа и решили смягчить условия поддержки по всей стране, чтобы максимально использовать средства для стимулирования бизнеса“, - сказал Эркки Кельдо.

Кроме того, будет увеличена максимальная сумма поддержки - с 200 000 евро до 300 000 евро, что позволит реализовать более крупные проекты и учесть возросшие расходы, соответствующие критериям. Если грант запрашивается в виде помощи малой важности, то его доля составит до 50% для средних предприятий и до 60% для микро- и малых предприятий.

Нововведением является и возможность получения компаниями поддержки для участия в торговых ярмарках.

Общий объем финансирования составляет 17,5 млн евро, из которых на данный момент использовано 361 000 евро. Изменения условий, основанные на предложениях предприятий, также будут способствовать повышению интереса к грантам. Заявки на гранты принимает и выплачивает средства Фонд предпринимательства и инноваций (EIS).

Поправки к положению вступят в силу после публикации в Riigi Teataja.

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