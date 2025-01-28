Снова „служба безопасности банка“: три женщины лишились почти 20 000 евро

В полицию поступило сообщение, что 21 января 57-летней женщине, проживающей в Хааберсти, позвонили и сказали, что на ее имя пришло заказное письмо, для получения которого она должна была сообщить свой личный код и подтвердить операцию с помощью Smart-ID. Затем женщине позвонили якобы из банка и сообщили, что на ее имя оформлен кредит. Ее попросили загрузить на телефон программу AnyDesk и снова подтвердить операцию с помощью Smart ID. Позже пострадавшая обнаружила, что на ее имя был оформлен кредит. Ущерб от мошенничества составил 9 100 евро.

41-летней женщине, проживающей в Ласнамяэ, позвонили якобы из Omniva и сообщили, что на ее имя пришло заказное письмо. Женщина сообщила звонившему свой личный код и подтвердила код, присланный звонившим, с помощью PIN1. Вскоре с женщиной связался другой мужчина, который сообщил, что он звонит из Swedbank и что кто-то хочет перевести деньги с ее счета. Женщине сообщили, что ее счет будет заблокирован, а деньги со счета будут переведены на защищенный счет. Также будет отправлен курьер, которому она должна отдать свою банковскую карту. Женщина отдала свою карту курьеру. На следующий день ей снова позвонили якобы для того, чтобы проверить, не оформлялись ли на ее имя какие-либо кредиты. В ходе разговора женщина подтвердила разные операции с помощью PIN1 и PIN2. В какой-то момент мнимый сотрудник банка отключил звонок, а самозванец, выдававший себя за сотрудника киберполиции, подтвердил, что на ее имя был оформлен кредит. Было сказано, что для погашения кредита необходимо передать наличные курьеру, что женщина и сделала. Позже женщина обнаружила, что с ее счета были сняты деньги. Общая сумма ущерба составила 7152 евро.