Экономический прогноз: что ждет Эстонию в 2025 году?

В этом году экономический рост будет поддерживаться в первую очередь за счет увеличения экспорта и инвестиций, тогда как влияние потребления домохозяйств будет значительно меньше. Объем производства обрабатывающей промышленности и экспорта вновь начал расти. Хотя мы пересмотрели прогноз роста для торговых партнеров Эстонии в сторону понижения, внешний спрос в целом должен немного улучшиться, что допускает умеренное увеличение экспорта в 2025 и 2026 годах.

По текущим оценкам, восьмиквартальная рецессия в Эстонии завершилась в первом квартале 2024 года, но в целом валовой внутренний продукт (ВВП) за год сократился на 0,8% в постоянных ценах. По нашему прогнозу, экономика Эстонии вернется к росту в этом году, увеличившись на 1,5% в постоянных ценах и на 2,5% в следующем году. По сравнению с предыдущим прогнозом мы не изменили эти показатели роста.

Несмотря на относительно высокие цены на энергоносители, инфляция в еврозоне продолжает замедляться. Поскольку экономический рост также остается вялым, мы ожидаем, что Европейский центральный банк снизит ставку по депозитам до 1,75% к сентябрю этого года и, после небольшой паузы, до 1,5% в начале 2026 года.

Экономический рост в еврозоне в разных странах неравномерен. В связи со снижением производительности труда в промышленном секторе, усилением конкуренции, относительно высокими ценами на энергоносители и возможными тарифами США мы снизили прогноз роста еврозоны на этот год до 1%, а на следующий год — до 1,1%. Эти показатели ниже среднего показателя по еврозоне за последние десять лет. По мере улучшения внешнего спроса маловероятно, что европейское промышленное производство и экспорт смогут быстро восстановиться. С другой стороны, перспективы внутреннего потребления лучше. Рынок труда стабилен, инфляция замедляется, процентные ставки снижаются, а покупательная способность домохозяйств улучшается, что позволяет увеличить потребление.

Новый президентский срок Дональда Трампа усилил политическую неопределенность в мире. По-прежнему сохраняется большая неопределенность относительно введения новых таможенных пошлин в отношении европейских стран и Китая. Хотя растущий протекционизм наносит ущерб мировой экономике, в ближайшие годы его влияние, вероятно, останется скромным.

Длительный спад розничных продаж прекратился в конце прошлого года, и до введения налога на транспортные средства в начале этого года продажи автомобилей сильно выросли, но уверенность домохозяйств оставалась низкой. Данные Swedbank по платежным картам также показывают, что частное потребление по-прежнему слабое. Замедление роста численности занятых и средней заработной платы замедлило рост общего фонда оплаты труда, что также привело к сокращению частного потребления.

Повышение налогов усиливает инфляцию

Рост цен в Эстонии оказался одним из самых высоких в еврозоне, во многом из-за повышения налогов в 2024 году. Хотя в прошлом году потребительские цены выросли на 3,5%, мы прогнозируем инфляцию на уровне 4% в этом году и 3,5% в следующем году. Инфляционные ожидания домохозяйств выросли во второй половине прошлого года. Повышение налогов в этом году еще больше усилит инфляцию, причем наибольшее влияние окажет рост цен на продукты питания и транспорт.

Уровень занятости остается высоким, а уровень безработицы начинает снижаться

Несмотря на затянувшийся экономический спад, рынок труда оказался достаточно устойчивым. Уровень безработицы вырос умеренно, а уровень занятости высок. Улучшение экономической активности в Эстонии должно привести к снижению уровня безработицы в ближайшие два года.

Хотя в прошлом году уровень безработицы вырос до 7,6%, мы ожидаем, что в этом году он снизится до 7,2%, а в следующем — до 6,5%. Хотя численность занятого населения в этом году несколько сократится, их доля среди экономически активного и неактивного населения по-прежнему останется высокой. Уровень занятости в Эстонии (более 69%) — один из самых высоких в Европе.

Высокая занятость поможет деловому сектору быстрее отреагировать на ожидаемое улучшение спроса. Это может привести к обострению ситуации на рынке труда в Эстонии и, следовательно, задержать рост заработной платы. Рост расходов предприятий на рабочую силу до сих пор происходил за счет снижения прибыльности, в государственном секторе рост заработной платы замедляет запланированное сокращение расходов. Рост заработной платы замедляется, но остается относительно высоким. По нашему прогнозу, прошлогодний рост заработной платы на 7,9% замедлится и в этом и следующем году составит 6%.

Более значительный рост потребления ожидается только в следующем году

Из-за совокупного эффекта повышения подоходного налога и инфляции реальная чистая заработная плата в этом году снизится. В то же время снижение процентных ставок оказывает все более положительное влияние на покупательную способность домохозяйств, имеющих кредитные и лизинговые обязательства. По нашему мнению, уверенность домохозяйств должна постепенно улучшаться, а потребление домохозяйств в этом году вырастет незначительно. Однако в следующем году отмена налогового горба приведет к значительному увеличению средней чистой заработной платы, что должно оказать более существенное положительное влияние на потребление.

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