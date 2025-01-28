Экономический прогноз: что ждет Эстонию в 2025 году?(14)
Экономический прогноз Swedbank за январь 2025 года представляют экономисты Тыну Мертсина, Лийс Элмик, Марианна Рыбинская. По их данным, экономика Эстонии улучшается несмотря на повышение налогов, уровень безработицы начинает снижаться, но повышение налогов усиливает инфляцию.
Снижение процентных ставок в еврозоне продолжается
Новый президентский срок Дональда Трампа усилил политическую неопределенность в мире. По-прежнему сохраняется большая неопределенность относительно введения новых таможенных пошлин в отношении европейских стран и Китая. Хотя растущий протекционизм наносит ущерб мировой экономике, в ближайшие годы его влияние, вероятно, останется скромным.
Экономический рост в еврозоне в разных странах неравномерен. В связи со снижением производительности труда в промышленном секторе, усилением конкуренции, относительно высокими ценами на энергоносители и возможными тарифами США мы снизили прогноз роста еврозоны на этот год до 1%, а на следующий год — до 1,1%. Эти показатели ниже среднего показателя по еврозоне за последние десять лет. По мере улучшения внешнего спроса маловероятно, что европейское промышленное производство и экспорт смогут быстро восстановиться. С другой стороны, перспективы внутреннего потребления лучше. Рынок труда стабилен, инфляция замедляется, процентные ставки снижаются, а покупательная способность домохозяйств улучшается, что позволяет увеличить потребление.
Несмотря на относительно высокие цены на энергоносители, инфляция в еврозоне продолжает замедляться. Поскольку экономический рост также остается вялым, мы ожидаем, что Европейский центральный банк снизит ставку по депозитам до 1,75% к сентябрю этого года и, после небольшой паузы, до 1,5% в начале 2026 года.
Экономика Эстонии улучшается несмотря на повышение налогов
По текущим оценкам, восьмиквартальная рецессия в Эстонии завершилась в первом квартале 2024 года, но в целом валовой внутренний продукт (ВВП) за год сократился на 0,8% в постоянных ценах. По нашему прогнозу, экономика Эстонии вернется к росту в этом году, увеличившись на 1,5% в постоянных ценах и на 2,5% в следующем году. По сравнению с предыдущим прогнозом мы не изменили эти показатели роста.
В этом году экспорт увеличится, но потребление останется слабым
В этом году экономический рост будет поддерживаться в первую очередь за счет увеличения экспорта и инвестиций, тогда как влияние потребления домохозяйств будет значительно меньше. Объем производства обрабатывающей промышленности и экспорта вновь начал расти. Хотя мы пересмотрели прогноз роста для торговых партнеров Эстонии в сторону понижения, внешний спрос в целом должен немного улучшиться, что допускает умеренное увеличение экспорта в 2025 и 2026 годах.
Длительный спад розничных продаж прекратился в конце прошлого года, и до введения налога на транспортные средства в начале этого года продажи автомобилей сильно выросли, но уверенность домохозяйств оставалась низкой. Данные Swedbank по платежным картам также показывают, что частное потребление по-прежнему слабое. Замедление роста численности занятых и средней заработной платы замедлило рост общего фонда оплаты труда, что также привело к сокращению частного потребления.
Повышение налогов усиливает инфляцию
Рост цен в Эстонии оказался одним из самых высоких в еврозоне, во многом из-за повышения налогов в 2024 году. Хотя в прошлом году потребительские цены выросли на 3,5%, мы прогнозируем инфляцию на уровне 4% в этом году и 3,5% в следующем году. Инфляционные ожидания домохозяйств выросли во второй половине прошлого года. Повышение налогов в этом году еще больше усилит инфляцию, причем наибольшее влияние окажет рост цен на продукты питания и транспорт.
Уровень занятости остается высоким, а уровень безработицы начинает снижаться
Несмотря на затянувшийся экономический спад, рынок труда оказался достаточно устойчивым. Уровень безработицы вырос умеренно, а уровень занятости высок. Улучшение экономической активности в Эстонии должно привести к снижению уровня безработицы в ближайшие два года.
Хотя в прошлом году уровень безработицы вырос до 7,6%, мы ожидаем, что в этом году он снизится до 7,2%, а в следующем — до 6,5%. Хотя численность занятого населения в этом году несколько сократится, их доля среди экономически активного и неактивного населения по-прежнему останется высокой. Уровень занятости в Эстонии (более 69%) — один из самых высоких в Европе.
Высокая занятость поможет деловому сектору быстрее отреагировать на ожидаемое улучшение спроса. Это может привести к обострению ситуации на рынке труда в Эстонии и, следовательно, задержать рост заработной платы. Рост расходов предприятий на рабочую силу до сих пор происходил за счет снижения прибыльности, в государственном секторе рост заработной платы замедляет запланированное сокращение расходов. Рост заработной платы замедляется, но остается относительно высоким. По нашему прогнозу, прошлогодний рост заработной платы на 7,9% замедлится и в этом и следующем году составит 6%.
Более значительный рост потребления ожидается только в следующем году
Из-за совокупного эффекта повышения подоходного налога и инфляции реальная чистая заработная плата в этом году снизится. В то же время снижение процентных ставок оказывает все более положительное влияние на покупательную способность домохозяйств, имеющих кредитные и лизинговые обязательства. По нашему мнению, уверенность домохозяйств должна постепенно улучшаться, а потребление домохозяйств в этом году вырастет незначительно. Однако в следующем году отмена налогового горба приведет к значительному увеличению средней чистой заработной платы, что должно оказать более существенное положительное влияние на потребление.