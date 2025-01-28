Руководитель Omniva неожиданно покидает свой пост

По словам Марта Мяги, причиной ухода стало желание двигаться вперед. У него стало привычкой работать на одном предприятии 3-5 лет, в течение которых он пытается вывести компанию на новый уровень и разработать новые стратегии.

Как сказал Мяги, начатые в 2021 году стратегии реализованы, в том числе обслуживание клиентов выведено на новый уровень, в Каунасе открыт новый логистический центр, отремонтированы почтовые отделения и установлены новые посылочные автоматы. Он уходит, так как выполнил в Omniva свои задачи и ищет новые вызовы.

До прихода в Omniva Мяги работал гендиректором Департамента статистики. Ранее он занимал должность исполнительного директора Amserv Grupp. Будучи председателем правления Swedbank Liising, он являлся членом руководства эстонского подразделения Swedbank, а ранее занимал должности руководителя компаний Sampo Kindlustus и Eesti Kindlustus.

В Omniva идет спор по поводу зарплат

Государственное почтовое предприятие Eesti Post не согласилось повысить минимальный уровень оплаты труда некоторых категорий своих работников, и в профсоюзе не исключают забастовку, пишет RusERR.

Договоренность о повышении зарплаты для сортировщиков писем и бандеролей уже достигнута, и проблема связана с зарплатой разносчиков писем, которые составляют около трети из 1700 работников Eesti Post.

В настоящее время их минимальная зарплата составляет 1000 евро в месяц, и профсоюз настаивает на ее повышении до 1200 евро. В среднем почтовые курьеры получают в качестве основной зарплаты 1067 евро в месяц, к которым добавляется вознаграждение по результатам труда в размере около 60 евро.

Представитель профсоюза Кадри Кангур указала, что такая зарплата близка к черте бедности. Кроме того, минимальную зарплату курьеры получают в основном в сельской местности, где условия труда хуже, чем в крупных городах.

По словам Кангур, если переговоры у государственного примирителя не приведут к удовлетворительному результату, то не исключена забастовка.

„Eesti Post заявляет, что хочет развиться в международную компанию. Нам это нравится, но это развитие не должно происходить за счет эстонских работников“, - сказала Кангур.

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