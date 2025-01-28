Уроженец Нарвы нашел в Италии новый футбольный клуб

23-летний Георгий Тунёв в текущем сезоне провел 14 матчей за „Пескару“ в Серии C, забив один гол и отдав одну голевую передачу. В прошлом сезоне он отличился 7 голами в 28 играх за тот же клуб. На данный момент „Пескара“ занимает 4-е место в группе B Серии C с 43 очками, в то время как новый клуб Тунёва, „Пинето“, располагается на 7-й строчке с 35 очками.

Георгий Тунёв, воспитанник нарвского футбола, начал карьеру под руководством Олега Курочкина. Уже в 15 лет он дебютировал за основной состав нарвского „Транса“ в Премиум-лиге.

В феврале 2018 года Тунёв переехал в Италию и присоединился к СПАЛу, начав с молодёжной команды. В сезоне 2019/20 он стал привлекаться к тренировкам с основным составом и 15 декабря 2019 года дебютировал в Серии А в матче против „Ромы“. Георгий Тунев появился на поле на 73-й минуте, когда его партнеры уступали со счетом 1:2. В оставшееся время „Рома“ забила свой третий мяч. Ранее нарвитянин играл только за молодежные команды клуба.

Тунёв стал третьим эстонским футболистом, выступившим в топ-чемпионате Европы, после Марта Поома и Рагнара Клавана.

За сезон 2019/20 он провёл 10 матчей за СПАЛ, но команда вылетела в Серию B. В 2021 году он был в аренде в клубе Серии C „Каррарезе“, а затем перешёл в „Пескару“. В прошлом сезоне Тунёв забил 7 голов в 28 матчах, но в текущем сезоне его игровая роль сократилась. В 21 игре он выходил на поле 13 раз, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Георгий Тунёв выступал за юношеские и молодёжные сборные Эстонии, проведя 38 матчей и забив 1 гол.

5 сентября 2020 года он дебютировал за национальную сборную Эстонии в матче против Грузии. Во второй половине 2020 года Тунёв провёл 6 матчей за сборную, а в сентябре 2022 года, после почти двухлетнего перерыва, вновь вышел на поле в составе команды.