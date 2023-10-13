Полузащитник сборной Эстонии: адаптироваться после Нарвы к Италии было несложно

Корреспондент RusDelfi поговорил с полузащитником сборной Эстонии и воспитанником нарвского футбола Георгием Тунёвым, который уже в юном возрасте отправился покорять Италию. В 18 лет он дебютировал в сильнейшей итальянской лиге, пережил вылет в низший дивизион, но не сдался, а продолжил завоевывать сердца итальянских болельщиков.
Георгий Тунёв уже в 15 лет дебютировал за основной состав нарвского „Транса“ в Мейстрилиге.
А еще через два года отправился покорять Италию, где им заинтересовался СПАЛ из города Феррара, который на тот момент выступал в сильнейшей итальянской лиге - Серии A. В первое время юный футболист выступал за молодежную команду, а в сезоне 2019/20 стал привлекаться к занятиям с основным составом команды. В декабре 2019-го уроженец Нарвы дебютировал в Серии А, выйдя на замену в матче с „Ромой“. Таким образом он стал третьим эстонским футболистом, после Марта Поома и Рагнара Клавана, сыгравшим в европейском топ-чемпионате.