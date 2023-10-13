Полузащитник сборной Эстонии: адаптироваться после Нарвы к Италии было несложно

Георгий Тунёв уже в 15 лет дебютировал за основной состав нарвского „Транса“ в Мейстрилиге.

А еще через два года отправился покорять Италию, где им заинтересовался СПАЛ из города Феррара, который на тот момент выступал в сильнейшей итальянской лиге - Серии A. В первое время юный футболист выступал за молодежную команду, а в сезоне 2019/20 стал привлекаться к занятиям с основным составом команды. В декабре 2019-го уроженец Нарвы дебютировал в Серии А, выйдя на замену в матче с „Ромой“. Таким образом он стал третьим эстонским футболистом, после Марта Поома и Рагнара Клавана, сыгравшим в европейском топ-чемпионате.

Если отталкиваться от статистики, то можно увидеть, что ты забиваешь сейчас в каждом матче. Привык к статусу лидера команды?

На самом деле, там голы такие были, один в пустые ворота, другой с пенальти. Я рад, что сейчас все так хорошо идет, и надеюсь, все продолжиться в том же духе.