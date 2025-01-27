В Рийгикогу поступил законопроект, который значительно изменит судопроизводство в Эстонии

Председатель правовой комиссии Андре Ханимяги отметил, что цель законопроекта – пресечь различные способы злонамеренного затягивания производства, использование которых в последние годы участилось. „С помощью законопроекта мы устраним основные способы злонамеренного затягивания, такие как необоснованное отсутствие на судебном заседании, представление неожиданных доказательств в ходе разбирательства или частая смена адвокатов“.

Ханимяги добавил, что законопроект не ограничит возможность сменить адвоката на заседании. Однако документ предусматривает возможность в порядке государственной правовой помощи назначить замещающего адвоката, чтобы разбирательство не приходилось прерывать по причине замены.

Ханимяги отметил, что действующее законодательство, как правило, не допускает проведения заседания без обвиняемого, поэтому судебное разбирательство можно затянуть, если обвиняемый не явится на слушания и позднее представит медицинскую справку, например, о высоком кровяном давлении, даже если он сам не принял необходимые лекарства. Согласно законопроекту, обвиняемого можно судить даже в случае, если он не присутствует в зале суда в течение всего времени.

Законопроект также позволит сторонам договариваться по аспектам, которые они не оспаривают и которые не требуют расследования в ходе судебного разбирательства; суду будет предоставлена возможность установить разумное время для выступлений на судебном заседании, а в интересах процессуальной экономии судебное разбирательство можно будет проводить посредством видеосвязи.

Законопроект также направлен на повышение публичности судебных решений. Согласно законопроекту, все судебные решения в судебных разбирательствах, объявленных публичными, должны быть обнародованы с пометкой о том, что решения ожидают вступления в силу. Ханимяги признал, что в комиссии в связи с этим возникли разногласия и что она продолжит обсуждать вопрос о том, должны ли судебные решения быть публичными, даже если они еще не вступили в силу.

Первое чтение законопроекта состоится 12 февраля.

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