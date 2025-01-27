Суд приговорил виновника аварии на Лаагна теэ, повлекшей смерть человека, к восьми годам тюрьмы

В приговор включено время, проведенное в предварительном заключении, и датой начала отбывания наказания считается 18 апреля 2024 года.

Суд также постановил в качестве дополнительного наказания лишить Друшляка права управления транспортным средством сроком на 2 года и 6 месяцев.

Друшляк обвиняется в превышении скорости во время вождения в нетрезвом виде на Лаагна теэ 18 апреля 2024 года, что повлекло за собой смерть женщины, переходившей пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора.

Суд считает, что нарушения со стороны ответчика повлекли за собой смерть человека. В связи с опьянением обвиняемый был не в состоянии управлять транспортным средством в необходимой для безопасного вождения степени, а также быстро и правильно реагировать на дорожную ситуацию, следовательно, не имел возможности контролировать транспортное средство. Его способность управлять автомобилем также пострадала из-за превышения скорости. В результате обвиняемый совершил наезд на пешехода.

Суд установил, что скорость транспортного средства, которым управлял Друшляк, в момент наезда на пешехода составляла 130 км/ч. Скорость движения, несомненно, является осознанным выбором водителя. Суд полагает, что каждый водитель знает, что с увеличением скорости тормозной путь автомобиля становится длиннее, а изменение направления движения автомобиля - опаснее.

Установлено, что Друшляк ранее употребил наркотические средства и алкоголь. Он употребил сравнительно много алкоголя, а также находился в состоянии опьянения от употребления запрещенных веществ. Показания Друшляка свидетельствуют о том, что он понимал, что не должен был садиться ща руль в таком состоянии.

Учитывая обстоятельства, а также личностные характеристики подсудимого, суд посчитал, что степень его вины такова, что наказание должно превышать средний срок (7,5 лет), поэтому он был приговорен к 8 годам лишения свободы.

Дмитрию Друшляку было предписано выплатить в общей сложности 5723,55 евро в качестве процессуальных издержек.