Эстонская фехтовальщица заняла второе место на Гран-при в Дохе

На Гран-при по фехтованию на шпагах в Дохе эстонская спортсменка Нелли Дифферт, посеянная третьей, завоевала серебряную медаль.

В 1/32 финала она победила китаянку Сяосяо Цюй со счетом 15:9, а во втором раунде одолела представительницу Гонконга Йик Ху Коко Лин со счетом 12:9. В 1/8 финала Дифферт выиграла у итальянки Федерики Изола, совершив решающий укол – 15:14. В четвертьфинале она обыграла еще одну итальянку, Альберту Сантуччо, со счетом 15:11, а в полуфинале вновь одержала победу над итальянкой Лукрецией Паулизе с аналогичным результатом – 15:11.

В финале Дифферт уступила фехтовальщице из Гонконга Кейлин Се Син-Янь со счетом 11:14, которая стала победительницей турнира.

Ирина Эмбрих дошла до четвертьфинала, где проиграла Кейлин Се Син-Янь со счетом 11:15. Юлия Беляева вошла в топ-32, выиграв один бой и уступив в следующем. Катрина Лехис и Кристина Кууск завершили участие в турнире в первом раунде основной сетки.

До апреля 2023 года Дифферт восемь лет подрабатывала в больнице, после чего полностью посвятила себя фехтованию, сообщило издание Õhtuleht.

„Во-первых, я чувствовала, что мне нужна перемена. Но вторая большая причина в том, что на зарплату уровня B Эстонского олимпийского комитета невозможно прожить. Поэтому я пошла на этот шаг по финансовым соображениям“, — объяснила Нелли Дифферт, комментируя свое решение вернуться к работе физиотерапевта, несмотря на успешную спортивную карьеру.

Зарплату уровня B в Эстонии получают спортсмены, занявшие на Олимпиаде места с 4-го по 10-е, на чемпионате мира — с 4-го по 8-е, или ставшие обладателями серебра или бронзы на чемпионате Европы. Эта зарплата составляет 1600 евро в месяц, дополнительно к которой выплачивается пособие на подготовку в размере 1650 евро.

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