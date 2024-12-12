Эстонская фехтовальщица, подрабатывающая физиотерапевтом: на зарплату уровня B от ЭОК невозможно прожить

Правильнее будет сказать, что самый успешный эстонский олимпиец этого года вернулся на уже знакомую стезю. Нелли Дифферт ранее зарабатывала на жизнь в Ляэнеской больнице, где в апреле 2023 года отметила восемь лет работы. Однако после этого она полностью сосредоточилась на фехтовании.

„Во-первых, я чувствовала, что мне нужна перемена. Но вторая большая причина в том, что на зарплату уровня B Эстонского олимпийского комитета невозможно прожить. Поэтому я пошла на этот шаг по финансовым соображениям“, — прямо объяснила Дифферт своё решение вновь совмещать спорт и работу физиотерапевтом.

В декабре Нелли Дифферт планирует работать в больнице только одну неделю, так как уже в следующий понедельник начнётся сбор эстонской женской сборной в Кяэрику, который был запланирован заранее.

„С января я буду работать максимум на полставки, то есть 80 часов в месяц. Мне нужно посмотреть, как удастся совмещать всё с тренировочными сборами и соревнованиями“, — поделилась Дифферт.

В Эстонии зарплату уровня B получают спортсмены, которые заняли на Олимпийских играх места с 4-го по 10-е, на чемпионате мира — с 4-го по 8-е, либо завоевали серебряную или бронзовую медаль на чемпионате Европы. Эта зарплата составляет 1600 евро в месяц, а пособие на подготовку — 1650 евро.

На прошедших летних Олимпийских играх в Париже эстонская спортсменка Нелли Дифферт заняла четвёртое место в индивидуальном турнире шпажисток, проиграв в матче за бронзу. В поединке за третье место, дебютировавшая на Олимпиаде Дифферт в дополнительное время уступила Эстер Мухари из Венгрии со счётом 14:15.

Первые три матча Дифферт выиграла в дополнительное время. В 1/16 финала она одолела 39-летнюю Кан Ён Ми (14:13), в 1/8 финала — 20-летнюю представительницу Польши Алицию Класик (11:10). В четвертьфинале Дифферт победила итальянку Альберту Сантуччо (10:9).

В полуфинале она уступила первому номеру мирового рейтинга, Вивиан Кон из Гонконга, со счётом 11:15.

В финале встретились Кон и француженка Орьян Малло-Бретон, которая в полуфинале победила Мухари со счётом 15:9. Олимпийской чемпионкой стала Кон, которая сумела отыграться в финале с 1:7 и выиграть в овертайме — 13:12.

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