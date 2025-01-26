Новости Эстонии
26.01.2025, 11:00

В Таллинне начинает новый сезон Академия для пожилых

 
RusDelfi
Снимок носит иллюстративный характер
Снимок носит иллюстративный характер
ФОТО: Pressmaster | Shutterstock

Новый сезон Пыхья-Таллиннской Академии для пожилых начнется 29 января с лекции „Бабушки и дедушки как хранители родного языка и культуры“.

„В среду, 29 января, в академии для пожилых лекцию прочитает Анна Голубева, руководитель Центра многоязычного образования Нарвского колледжа Тартуского университета. Тема лекции: „Бабушки и дедушки как хранители родного языка и культуры““, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур.

Лекции Пыхья-Таллиннской Академии для пожилых проходят до конца весны в последнюю среду месяца в Общественном центре Пыхья-Таллинна (Кари, 13). Лекция на эстонском языке начинается в 12:00, а на русском языке — в 14:00.

Пыхья-Таллиннская Академия для пожилых — это инициатива, направленная на предоставление пожилым жителям района возможностей для приобретения новых знаний, общения и активного проведения досуга. Темы лекций разнообразны и охватывают такие области, как здоровье, история, культура и социальные вопросы. Академия предоставляет пожилым людям возможность не только расширить свои знания, но и активно участвовать в жизни сообщества, находя новых друзей и единомышленников.

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