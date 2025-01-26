Рост цен на газ: чего ожидать? Новый год уже принес и повышение цен – но не во всех фирмах(3)
Компания Elenger (бывшая Eesti Gaas) сообщила своим клиентам о повышении с нового года тарифов на природный газ для бытовых потребителей, использующих пакет „Гибкий“. С октября прошлого года стоимость кубометра газа в этом пакете составляла 0,59 евро, однако с 1 января цена увеличилась до 0,69 евро за кубометр. По словам специалистов, это приведет к тому, что счета вырастут приблизительно на 17%. На кого конкретно это повлияет, выясняла „МК-Эстония“.
Как поясняют представители Elenger, цены меняются из-за колебаний стоимости природного газа на европейском рынке. Также они сообщают, что теперь будут размещать информацию о ценах на природный газ на следующий месяц в онлайн-формате на своем сайте не позднее первого рабочего дня текущего месяца.
А что в Европе?
Как сообщал портал ERR, на газовой бирже TTF (виртуальная торговая точка природного газа в Нидерландах – прим. ред.) стоимость одного мегаватт-часа газа с февраля 2024 года заметно возросла.
Если 1 февраля цена на TTF составляла 28,9 евро за мегаватт-час, то к 1 октября она увеличилась до 39,3 евро, а к 1 ноября составила 38,9 евро.
По состоянию на 1 декабря 2024 года стоимость природного газа была 47,9 евро за мегаватт-час. Согласно информации на сайте TTF, фьючерсные цены на газ в Европе подросли до этого показателя из-за неожиданного увеличения спроса, что связано с похолоданием в декабре и повышением сезонной необходимости в отоплении.
Европейские газовые хранилища на данный момент заполнены на 86,65%. Это указывает на трудности с поставками. Росту спроса на газ способствует и похолодание, а дополнительные риски связаны с неопределенностью поставок газа из России через Украину и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
Также предполагается, что в летний период 2025 года цены на газ будут выше, чем в последующую зиму. Таким образом, заполнение газовых хранилищ в 2025 году может оказаться более сложной задачей, чем в 2024-м.
Наиболее „подверженной“ этим вызовам страной, как и два года назад, может стать Германия, которая „в условиях энергетического кризиса 2022 года приняла решение о срочной закупке газа для хранения на мировом рынке по рекордным ценам“.
Ждем у моря погоды
По словам руководителя энергетического портфеля Alexela Кальви Ныу, норвежские поставки газа на данный момент стабильны.
„В целом поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу по сравнению с 2023 годом сократились. Хотя сейчас СПГ снова начинает поступать в Европу, в конечном счете это будет зависеть от конкуренции со стороны Азии, которая готова платить за газ больше“, – констатирует Ныу.
Он добавляет: „Причины роста цен в конце прошлого года были разными: быстрое истощение газовых хранилищ, холодная ветреная погода, низкий приток СПГ в Европу, а также ряд неопределенностей в отношении поставок российского газа. Если говорить о дальнейшем повышении цен, то все зависит от погоды. При обычной зиме я бы не ожидал значительного роста или падения“.
По словам специалиста, больше всего пострадают люди с высоким уровнем потребления газа – например, те, кто им отапливает жилье. В то же время стоимость газа связана с ценой на центральное отопление.
„Насколько это „ударит“ по среднему потребителю – зависит от выбранного пакета. Это не затронет тех, кто выбрал фиксированный пакет. Однако на тех, кто пользуется комбинированным пакетом с переменной ценой, изменения цен на природный газ в Европе скажутся напрямую. Так что самая надежная мера – зафиксировать цену. Это даст потребителю уверенность“, – добавляет Кальви Ныу.
„К весне газ может подешеветь“
Как указано на сайте Elenger, к текущему отопительному сезону компания впервые запасла газ не только в подземном хранилище Латвии, но также в Польше и Германии.
„С весны мы начали делать запасы газа на зиму, охватывая регион от полярного круга до границы с Германией, и использовали хранилища в нескольких странах, – отмечает председатель правления Elenger Маргус Каазик. – Сейчас цены на газ ниже, чем зимой 2023 года, и если на рынке не произойдет ничего неожиданного, к весне стоимость может еще значительно снизиться. Оптимистичные прогнозы сохраняются на долгосрочной основе – завершаются новые проекты терминалов, а мировой рынок газа движется от дефицита к избытку, что может привести к дальнейшему падению цен“.
Райво Варе,
экономический эксперт
Вся эта ситуация происходит из-за того, что на международном рынке тоже повысились цены. Это связано, в свою очередь, с тем, что в европейских хранилищах сейчас чуть меньше газа, чем обычно, – по определенным причинам. Это всегда немножко подстёгивает закупочные цены, и через это – цены отпускные.
Это затронет, в первую очередь, тех, кто „сидит“ на газе или на электричестве, которое производят из газа. Потому что газ ещё, кроме всего прочего, подталкивает цены на электричество в зависимости от его удельной доли на соответствующем рынке.
Если говорить о поставках газа в Европу в целом, то тут существуют свои проблемы. Во-первых, сейчас под вопросом российский жидкий газ, который идет в Европу. Во-вторых, к сожалению, по политическим мотивам началась какая-то разборка с Катаром, который тоже поставляет сжиженный газ в больших количествах. Пока все это восполняют Алжир и Норвегия, но у них тоже существуют свои пределы. Из-за этого цены и растут.
Свою роль играет как международная рыночная составляющая, так и политическая. Это все „аукается“. Поэтому болезненнее всего будет людям с газовыми бойлерами.
Но могу сказать, что таких цен, как во время путинской газовой войны против Европы, которую он затеял в 2021 году, больше не будет. Однако все же они будут выше, чем раньше. С этим пока остается только смириться.
Надо заполнять газовые хранилища, где существуют расчетные пропорции. Пока они не заполнятся до этих расчетных пропорций, все как бы подстегивает цены. Как только эти пропорции достигнуты, сразу цены начинают падать.
А наши отпускные цены привязаны к международным рынкам. Мы особо ничего сделать не можем.
Что будет дальше с ценами на газ?
Керсти Тумм, представитель Elenger
Зимой цены на газ традиционно достигают сезонного пика, превосходя летние показатели. Ключевым фактором остается погода: с наступлением холодов растет потребление, ускоряя отбор газа из хранилищ.
В этом году импорт СПГ в Европу по сравнению с прошлым годом сократился. В настоящее время в европейских хранилищах находится на 18–19% меньше газа, чем год назад. Однако ситуация с надежностью поставок остается стабильной, и зимний газовый запас обеспечен.
Цены на газ продолжают чутко реагировать на рыночные колебания. Основным фактором, который двигал цены в последние недели, были новости о продолжении или прекращении поставок российского трубопроводного газа в Европу. Противоречивые заявления разных премьер-министров то снижали, то поднимали стоимость газа.
С января цена газа в нашем пакете „Гибкий“ для бытовых потребителей составляет 0,69 евро/м³ (включая НДС). Цена на февраль станет известна к концу января.
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Три вопроса специалисту
На вопросы „МК-Эстонии“ отвечает представитель Eesti Energia Армен Каспаров
– Каковы основные причины роста цен?
– Основными причинами роста цен природного газа на товарных биржах Европы были эскалация конфликта на Ближнем Востоке, а также прохладная и безветренная погода в Западной Европе.
Отсутствие ветряной энергетики в отдельные дни вынуждает запускать электростанции, работающие на природном газе, что увеличивает потребление и объемы газа, отбираемые из подземных газовых хранилищ.
Так как Европейской комиссией установлены минимально допустимые уровни заполнения газовых хранилищ по состоянию на отдельные даты, повышенное потребление газа в одном месяце вынуждает поставщиков газа закупать более крупные объемы газа в последующих месяцах, чтобы снова соответствовать требованиям Европейской комиссии, что приводит к увеличению спроса и росту цен.
Для некоторых стран Европейской комиссией установлены более низкие требования в тех случаях, когда технические объемы хранилищ значительно превышают объемы потребления газа в данных странах. Например, такое послабление сделано для Латвии, где находится единственное подземное газовое хранилище в Прибалтике.
Дополнительным фактором роста цен послужила победа австрийской компании OMV (у которой был заключен договор о поставках газа со стороны „Газпрома“ до 2040 года) в европейском арбитражном суде, присудившего ей более 230 миллионов евро компенсации со стороны „Газпрома“ за те объемы газа, которые он не поставил австрийской компании в 2022 году.
Так как шансов получить данную компенсацию у компании OMV было немного, то они решили учесть данную компенсацию при расчетах за газ, который они получали от „Газпрома“ осенью этого года. Разумеется, перспектива поставлять газ в Европу без шансов получить оплату за него не устраивала „Газпром“, и спустя несколько дней российская компания сообщила о прекращении поставок газа австрийской компании.
Объемы газа, поставляемые „Газпромом“ в Европу, после этого решения не изменились, и вместо австрийской компании освободившиеся объемы газа стали получать партнеры концерна в Словакии.
– Вы прогнозируете рост цен?
– Наибольшим фактором риска для роста цен может послужить холодная зима 2024/2025, безветренная погода, а также незапланированные ремонтные работы на основных маршрутах поставок газа.
В случае очень холодной зимы мы можем ожидать сохранения цен на текущем уровне (около 70 центов за кубометр газа). В случае обыкновенной, средней по температуре зимы цена на газ скорее снизится до уровня 50–55 центов за кубометр газа.
В среднем домашний клиент использует около 9 МВт-ч газа (или порядка 800 кубометров) в год. Таким образом, недавний рост цен с 59 до 69 центов за кубометр газа означает приблизительно 80 евро в год дополнительных расходов.
Но уже в первой половине декабря европейские цены на газ упали до уровня начала ноября, поэтому в ближайшие месяцы можно ожидать возврата цен на уровень 55–59 центов за кубометр, что позволит избежать роста расходов.
Также цены на газ оказывают влияние на потребителей через стоимость отопления. Те регионы страны, где тепло производят путем сжигания природного газа, наиболее подвержены возможному росту цен на отопление. В тех же частях страны, где тепло производят иными способами, влияние газовых цен на стоимость отопления значительно ниже.
– Как в целом обстоят дела с поставками газа в Европу?
– Начиная с 2022 года европейские страны особенно интенсивно стали работать над снижением зависимости от поставок российского газа. По этой причине построили множество новых терминалов, принимающих СПГ, поставляемый со всего мира. Это снизило зависимость европейского рынка от какого-либо конкретного поставщика газа, так как стало возможным покупать СПГ из любой точки мира.
Так как СПГ – глобально торгуемый энергоресурс, то его цена в Европе зависит от спроса и предложения во всем мире. Например, на цены газа в Европе оказывают влияние засуха в Бразилии, обмеление Панамского канала, забастовки рабочих на заводах по сжижению газа в Австралии и другие события.
С другой стороны, глобальная доступность СПГ позволяет с легкостью заменить одного поставщика на другой, что значительно снижает риски поставок газа в Европу при наличии инфраструктуры, над чем европейские страны продолжают интенсивно работать.
Учитывая уже имеющиеся терминалы по приему СПГ в Европе, риски возникновения физического дефицита газа – низкие. В случае более высокого спроса этой зимой он может быть удовлетворен уже имеющимися запасами газа.
Более высокий спрос в краткосрочной перспективе приведет к необходимости восполнения газовых запасов спустя некоторое время, что может привести к росту цен, но позволит избежать ситуации возникновения физического дефицита газа.