Рост цен на газ: чего ожидать? Новый год уже принес и повышение цен – но не во всех фирмах

„В целом поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу по сравнению с 2023 годом сократились. Хотя сейчас СПГ снова начинает поступать в Европу, в конечном счете это будет зависеть от конкуренции со стороны Азии, которая готова платить за газ больше“, – констатирует Ныу.

Наиболее „подверженной“ этим вызовам страной, как и два года назад, может стать Германия, которая „в условиях энергетического кризиса 2022 года приняла решение о срочной закупке газа для хранения на мировом рынке по рекордным ценам“.

Также предполагается, что в летний период 2025 года цены на газ будут выше, чем в последующую зиму. Таким образом, заполнение газовых хранилищ в 2025 году может оказаться более сложной задачей, чем в 2024-м.

Европейские газовые хранилища на данный момент заполнены на 86,65%. Это указывает на трудности с поставками. Росту спроса на газ способствует и похолодание, а дополнительные риски связаны с неопределенностью поставок газа из России через Украину и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

По состоянию на 1 декабря 2024 года стоимость природного газа была 47,9 евро за мегаватт-час. Согласно информации на сайте TTF, фьючерсные цены на газ в Европе подросли до этого показателя из-за неожиданного увеличения спроса, что связано с похолоданием в декабре и повышением сезонной необходимости в отоплении.

Если 1 февраля цена на TTF составляла 28,9 евро за мегаватт-час, то к 1 октября она увеличилась до 39,3 евро, а к 1 ноября составила 38,9 евро.

Как сообщал портал ERR, на газовой бирже TTF (виртуальная торговая точка природного газа в Нидерландах – прим. ред.) стоимость одного мегаватт-часа газа с февраля 2024 года заметно возросла.

Как поясняют представители Elenger, цены меняются из-за колебаний стоимости природного газа на европейском рынке. Также они сообщают, что теперь будут размещать информацию о ценах на природный газ на следующий месяц в онлайн-формате на своем сайте не позднее первого рабочего дня текущего месяца.

Вся эта ситуация происходит из-за того, что на международном рынке тоже повысились цены. Это связано, в свою очередь, с тем, что в европейских хранилищах сейчас чуть меньше газа, чем обычно, – по определенным причинам. Это всегда немножко подстёгивает закупочные цены, и через это – цены отпускные.

„С весны мы начали делать запасы газа на зиму, охватывая регион от полярного круга до границы с Германией, и использовали хранилища в нескольких странах, – отмечает председатель правления Elenger Маргус Каазик. – Сейчас цены на газ ниже, чем зимой 2023 года, и если на рынке не произойдет ничего неожиданного, к весне стоимость может еще значительно снизиться. Оптимистичные прогнозы сохраняются на долгосрочной основе – завершаются новые проекты терминалов, а мировой рынок газа движется от дефицита к избытку, что может привести к дальнейшему падению цен“.

Как указано на сайте Elenger, к текущему отопительному сезону компания впервые запасла газ не только в подземном хранилище Латвии, но также в Польше и Германии.

„Насколько это „ударит“ по среднему потребителю – зависит от выбранного пакета. Это не затронет тех, кто выбрал фиксированный пакет. Однако на тех, кто пользуется комбинированным пакетом с переменной ценой, изменения цен на природный газ в Европе скажутся напрямую. Так что самая надежная мера – зафиксировать цену. Это даст потребителю уверенность“, – добавляет Кальви Ныу.

По словам специалиста, больше всего пострадают люди с высоким уровнем потребления газа – например, те, кто им отапливает жилье. В то же время стоимость газа связана с ценой на центральное отопление.

Он добавляет: „Причины роста цен в конце прошлого года были разными: быстрое истощение газовых хранилищ, холодная ветреная погода, низкий приток СПГ в Европу, а также ряд неопределенностей в отношении поставок российского газа. Если говорить о дальнейшем повышении цен, то все зависит от погоды. При обычной зиме я бы не ожидал значительного роста или падения“.

Это затронет, в первую очередь, тех, кто „сидит“ на газе или на электричестве, которое производят из газа. Потому что газ ещё, кроме всего прочего, подталкивает цены на электричество в зависимости от его удельной доли на соответствующем рынке.

Если говорить о поставках газа в Европу в целом, то тут существуют свои проблемы. Во-первых, сейчас под вопросом российский жидкий газ, который идет в Европу. Во-вторых, к сожалению, по политическим мотивам началась какая-то разборка с Катаром, который тоже поставляет сжиженный газ в больших количествах. Пока все это восполняют Алжир и Норвегия, но у них тоже существуют свои пределы. Из-за этого цены и растут.

Свою роль играет как международная рыночная составляющая, так и политическая. Это все „аукается“. Поэтому болезненнее всего будет людям с газовыми бойлерами.

Но могу сказать, что таких цен, как во время путинской газовой войны против Европы, которую он затеял в 2021 году, больше не будет. Однако все же они будут выше, чем раньше. С этим пока остается только смириться.

Надо заполнять газовые хранилища, где существуют расчетные пропорции. Пока они не заполнятся до этих расчетных пропорций, все как бы подстегивает цены. Как только эти пропорции достигнуты, сразу цены начинают падать.

А наши отпускные цены привязаны к международным рынкам. Мы особо ничего сделать не можем.

В прошлом отопительном сезоне потребление газа в Эстонии выросло почти на 40%, а в Финляндии и Балтийском регионе на 50% из-за холодной зимы и падения цен. Газ поставляют преимущественно из США и Норвегии в сжиженном виде через терминалы в Инкоо и Клайпеде, после чего он поступает к клиентам по трубопроводам. С октября 2023 года по февраль 2024-го потребление газа в Эстонии достигло 2,45 ТВт-ч, а больше всего газа было использовано в январе (0,73 ТВт-ч). В Финляндии и Балтийском регионе потребление газа за этот же период выросло в общей сложности до 26 ТВт-ч, в январе достигнув 7,1 ТВт-ч. Природный газ, поступающий в балтийско-финский регион, в основном импортируют из США и Норвегии в сжиженном состоянии (LNG, сжиженный природный газ) через терминалы в Инкоо, Финляндия, и Клайпеде, Литва. Затем его транспортируют к конечным пользователям по трубопроводам. Elenger обеспечивает около трети объема газа для этого региона. Источник: Elenger.

Что будет дальше с ценами на газ?

Керсти Тумм, представитель Elenger

Зимой цены на газ традиционно достигают сезонного пика, превосходя летние показатели. Ключевым фактором остается погода: с наступлением холодов растет потребление, ускоряя отбор газа из хранилищ.

В этом году импорт СПГ в Европу по сравнению с прошлым годом сократился. В настоящее время в европейских хранилищах находится на 18–19% меньше газа, чем год назад. Однако ситуация с надежностью поставок остается стабильной, и зимний газовый запас обеспечен.