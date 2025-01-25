Комиссия по иностранным делам: фарс, организуемый диктатором Беларуси, не является выборами

„26 января Александр Лукашенко, который управляет Беларусью при поддержке российского режима в течение последних 30 лет, организует очередной избирательный фарс, при помощи которого пытается скрыть диктатуру под фальшивой маской демократии, подавляя при этом права человека и права граждан“, – отмечается в заявлении, с которым комиссия выступила на заседании Рийгикогу 24 января, в пятницу.

Ссылаясь на заявление Рийгикогу от 25 августа 2020 года, комиссия по иностранным делам заверяет, что и в этот раз не признает „выборы“, проходящие под жестким контролем режима, и призывает при первой возможности организовать в Беларуси свободные и демократические выборы президента под наблюдением Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и других международных организаций.

„Комиссия по иностранным делам призывает международную общественность оказать давление на белорусский режим с целью прекращения репрессий и освобождения людей, заключенных в тюрьму за выражение своих взглядов“, – отмечает комиссия и добавляет, что, по данным правозащитного центра „Весна“, за политические взгляды в Беларуси в тюрьме незаконно находится 1254 политических заключенных.

Согласно документу, комиссия поддерживает заявления Европейского парламента, ОБСЕ и ряда парламентов и правительств государств-членов Европейского союза, которые осуждают проведение в Беларуси фиктивных выборов в обстановке репрессий и запугивания и с нарушением всех международных правовых норм.

„Комиссия по иностранным делам выражает народу Беларуси поддержку в его борьбе за свободное, демократическое и достойное будущее и призывает продолжить активное международное сотрудничество на всех уровнях для поддержки демократии, гражданского общества и свободной прессы Беларуси“, – говорится в заявлении комиссии.

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