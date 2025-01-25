В Рийгикогу ученики и студенты попробовали себя в роли депутатов парламента

Молодежный Рийгикогу помогает молодежи лучше понять, как работает парламент и как выглядят этапы и процессы законотворчества, а также узнать больше о различных политических идеологиях, сообщает пресс-служба Рийгикогу. Работа по составлению законодательных актов и симуляция сессии пленарного заседания также помогли студентам и школьникам улучшить навыки публичных выступлений.

Учеников средних школ и студентов разделили на шесть фракций. До этого в ходе составления законопроектов они встретились с депутатами Рийгикогу Ирьей Лутсар, Рийной Солман, Танелем Кийком, Ханой Лахе, Андресом Суттом, Владимиром Архиповым, Мартином Хельме и Сиймом Похлаком. Молодежь, заинтересованная в работе в СМИ, смогла принять участие в воркшопе под руководством журналиста Delfi Хермана Келомеэса. Семинар о политических идеологиях провел политолог Таллиннского университета Тынис Саартс. О публичных выступлениях рассказала старший консультант Meta Advisory Мерилин Сяде.

24 января члены молодежного Рийгикогу защищали законопроекты в зале заседаний и провели по ним голосование.

Законопроекты касались рождаемости, регулирования компенсаций расходов депутатам парламента, вопросов энергетики, изменений Закона о праздничных и знаменательных датах и Закона о военной службе, а также снижения возрастного ценза на выборах в Рийгикогу.

Симуляции работы Рийгикогу и Европейского парламента организуются в Рийгикогу в сотрудничестве с SA Mudel-Eesti с 2022 года.

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