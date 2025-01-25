Центр русской культуры в Таллинне может прекратить существование как отдельное учреждение

По словам министра, речь идет об одной из крупнейших реформ в Таллинне.

„Решение состоит в том, чтобы присоединить культурный центры „Сальме“ и ЦРК к „Котлу культуры“ в качестве филиалов. Здесь также затрагиваются юридические вопросы и вопросы формы собственности. Если сейчас эти культурные центры действуют как муниципальные учреждения, то „Котле культуры“ является самостоятельным фондом, созданным городом и являющимся инструментом реализации культурной политики. Такая форма фонда представляется нам наиболее подходящей в юридическом плане и обеспечивающей максимальную гибкость“, - пояснил вице-мэр.

Как рассказал Каарель Оя, цель объединения заключается в том, чтобы сделать культурную жизнь в указанных объектах более насыщенной, яркой и активной.

„Этого ожидают и организаторы культурных мероприятий. То есть наша идея заключается в том, чтобы мы сами меньше занимались организацией мероприятий, создавали меньше контента, но при этом держали наши культурные центры открытыми для других организаторов и предоставляли им эти залы в гораздо большей степени, чем сейчас“, - добавил он.

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