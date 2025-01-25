Михал: близкие к президенту России лица не могут руководить церковью в Эстонии

„Свобода вероисповедания должна быть гарантирована, но, например, близкие к президенту России лица не могут руководить церковью в Эстонии. Это понятно для независимой страны, публичное обсуждение продолжается, в том числе и с церквями. Парламент теперь займется этой темой. Важно, чтобы свобода вероисповедания была гарантирована и церкви не могли управляться враждебными силами“, - сказал Михал.

По мнению председателя входящей в коалицию партии Eesti 200, министра образования и науки Кристины Каллас, свобода вероисповедания не может быть абсолютной.

„Потому что, если она является угрозой жизни человека, то главное чем мы должны заниматься — это защитой жизни человека. Если религиозная организация занимается терроризмом, то мы все понимаем, что под предлогом религиозной организации, у нас есть на это право, что такому предлогу мы подчиниться не можем“, - пояснила Каллас.

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