ЧП и криминал
25.01.2025, 08:20

ФОТО | Скользкая дорога привела к аварии в Вильяндимаа

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В субботу, около 2 часов ночи, в деревне Выхмассааре волости Пыхья-Сакала (Вильяндимаа) произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль Volkswagen Transporter съехал с дороги и перевернулся.

Согласно предварительной версии, при совершении поворота водитель автомобиля не справился с управлением, машина вылетела с дороги и перевернулась на бок. На месте аварии дорога была скользкой.

Когда на место происшествия прибыла полиция, в автомобиле уже никого не было. Позже выяснилось, что в аварии никто не пострадал. Поскольку машина не мешает движению, ее владелец сам организует эвакуацию транспортного средства.

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RusDelfi
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