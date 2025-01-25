25.01.2025, 08:20
ФОТО | Скользкая дорога привела к аварии в Вильяндимаа(2)
В субботу, около 2 часов ночи, в деревне Выхмассааре волости Пыхья-Сакала (Вильяндимаа) произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль Volkswagen Transporter съехал с дороги и перевернулся.
Согласно предварительной версии, при совершении поворота водитель автомобиля не справился с управлением, машина вылетела с дороги и перевернулась на бок. На месте аварии дорога была скользкой.
Когда на место происшествия прибыла полиция, в автомобиле уже никого не было. Позже выяснилось, что в аварии никто не пострадал. Поскольку машина не мешает движению, ее владелец сам организует эвакуацию транспортного средства.