ФОТО | Скользкая дорога привела к аварии в Вильяндимаа

Согласно предварительной версии, при совершении поворота водитель автомобиля не справился с управлением, машина вылетела с дороги и перевернулась на бок. На месте аварии дорога была скользкой.

Когда на место происшествия прибыла полиция, в автомобиле уже никого не было. Позже выяснилось, что в аварии никто не пострадал. Поскольку машина не мешает движению, ее владелец сам организует эвакуацию транспортного средства.